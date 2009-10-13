Держакти на землю одержали 0,5% громадян від тих, що звернулися

В Україні безплатні державні акти на право власності на землю одержали 0,5% громадян від тих, що звернулися із заявами про їх видачу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного комітету України із земельних ресурсів.

Згідно з повідомленням, за даними електронного реєстру, станом на 10 жовтня 2009 р. зареєстровано 164 тис. заяв громадян на безплатну видачу держактів, а видано лише 841 держакт.

“Результати невтішні, цифри мізерні”, - сказав голова Держкомзему Олег КУЛІНИЧ.

Він додав, що в більшості головних управлінь Держкомзему робота з безплатного оформлення і видачі держактів на право власності на землю ведеться неефективно.

За незадовільну роботу звільнені начальники Миколаївського регіонального філіалу Центру ДЗК, Севастопольського міського філіалу і начальники управлінь Держкомзему в Новокаховському, Новотроїцькому, Великоолександрівському, Цюрупінському і Нововоронцовському районах Херсонської області.

Крім того, догани одержали начальник Головного управління Держкомзему у Вінницькій, Львівській, Дніпропетровській областях, начальники Львівського, Дніпропетровського регіональних філіалів Центру ДЗК, директора Львівського і Дніпропетровського інститутів землеустрою.

Голова Держкомзему дав цим регіонам десять днів для поліпшення ситуації з виконання програми з безплатного оформлення і видачі держактів на право власності на землю.

У прес-службі повідомили, що 24 вересня ц.р. у Держкомземі була створена робоча група з організації моніторингу виконання постанови Кабміну №844.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою №844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України в 2009 році» від 5 серпня ц.р. затвердив Порядок безплатного оформлення і видачі громадянам України у 2009 році державних актів на право власності на земельні ділянки. Уряд виділяє на видачу держактів 507 млн. грн.

При цьому Держкомзем підтвердив реалістичність введення спрощеної процедури видачі громадянам актів на землю, згідно з якою до кінця поточного року планується завершити видачу держактів під будівництво і обслуговування житлового будинку і споруд, під індивідуальне селянське господарство в межах населеного пункту і садівництво.