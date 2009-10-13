ГПУ обіцяє довести до суду справу про розтління дітей в Артеку

У Генеральній прокуратурі України запевняють, що кримінальну справу за фактом розбещення дітей в дитячій кримській оздоровниці буде доведено до суду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

"Слідство у цій справі перебуває в активній стадії розслідування, і на сьогоднішній день немає підстав говорити про загрозу закриття справи", - повідомили в Генпрокуратурі, додавши при цьому, що справу, порушену за ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України, розслідує Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ.

Також у Генпрокуратурі зазначили, що обвинуваченому суд продовжив запобіжний захід у вигляді арешту до 4 місяців.

Правоохоронні органи перевіряють причетність до цього злочину інших осіб.

Крім того, в прокуратурі повідомили, що раніше надходили звернення від депутатів Верховної Ради щодо цієї справи, і прокуратура відповідала на них. Проте депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО до Генпрокуратури у зв`язку з цим не звертався.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів В.КОЛЕСНІЧЕНКО заявив, що в МДЦ “Артек” гвалтували дітей. За його словами, до нього “звернулася мати двох дітей, які були згвалтовані в „Артеку”. За даним фактом порушено кримінальну справу, повідомив В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

У свою чергу, директор Міжнародного дитячого центру «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ і адміністрація Центру спростували заяву народного депутата про випадки згвалтування дітей і закликали політиків припинити використання “Артеку” в своїх політичних цілях.