ЦВК доручила внести зміни у держреєстр

Центральна виборча комісія своєю постановою доручила органам ведення Державного реєстру виборців за попередніми виборчими адресами виборців внести зміни до персональних даних 18 792 виборців у Державному реєстрі виборців щодо їхніх виборчих адрес.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК, таке рішення ухвалено на засіданні Центральної виборчої комісії, яке провів заступник голови комісії Андрій МАГЕРА.

Під час засідання було розглянуто 852 звернення районних державних адміністрацій і міських рад з усіх 27 регіонів України щодо доручення органам ведення Державного реєстру виборців за попередньою виборчою адресою виборця внести до Державного реєстру виборців зміни щодо виборчої адреси виборця.

Контролюватиме виконання цих рішень Служба розпорядника Державного реєстру виборців.

Таким чином, станом на 13 жовтня 2009 року Центральна виборча комісія спільно зі Службою розпорядника Державного реєстру виборців опрацювала понад 8 600 звернень керівників регіональних відділів ведення Реєстру. За результатами цієї роботи, з урахуванням опрацьованих цього дня подань, до Державного реєстру виборців буде внесено зміни до персональних даних більш як 287 тисяч виборців.

Окрім того, Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утворених на зборах громадян України, що відбулися 15 серпня 2009 року в місті Болград Одеської області та місті Фастів Київської області. ЦВК дійшла висновку, що питання, схвалені учасниками зборів громадян України для утворення ініціативних груп, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму. Крім того, в процесі обговорення було зазначено, що надані документи не відповідають вимогам Закону України ”Про всеукраїнський та місцеві референдуми”.