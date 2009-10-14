Ющенко контролює розслідування вбивства в Івано-Франківській обл.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив листи Генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ та голові Служби безпеки України Валентину НАЛИВАЙЧЕНКУ у зв’язку із вбивством 17-річного юнака Івана Венгриновського, жителя села Товмачик Коломийського району Івано-Франківської області.

Як повідомляє офіційний сайт глави держави, “у зв’язку із вчиненням цього злочину і можливою причетністю до нього працівника міліції Президент просить ГПУ у десятиденний термін проінформувати про обставини згаданої події та стан досудового слідства у кримінальній справі, порушеній за вказаним фактом”.

Відповідно до листа В.ЮЩЕНКА СБУ має у десятиденний термін провести відповідну перевірку та поінформувати про обставини згаданої події.

Вчора рес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА зазначила на брифінгу, що смерть І.Венгриновського стала наслідком колективного нічного полювання (за участю працівника органів внутрішніх справ) 3 жовтня цього року поблизу села Товмачик Коломийського району Івано-Франківської області.