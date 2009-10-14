Зміни в складі комісії із зміцнення демократії та верховенства права

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ № 822/2009 “Про зміни у складі Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права”.

Текст документа оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з указом “на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 вересня 2007 року №914 «Про новий склад Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права» (зі змінами, внесеними Указами від 21 травня 2008 року №464 та від 13 квітня 2009 року №238)” до складу Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права введено Марину СТАВНІЙЧУК - заступника Глави Секретаріату Президента України - Представника Президента України у Конституційному Суді України, та покладено на неї виконання обов`язків заступника Голови Комісії.

Цим указом зі складу Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права виведено Ігоря ПУКШИНА та увільнено його від виконання обов`язків заступника голови Комісії.