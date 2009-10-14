Кабмін пікетують прихильники Аделаджі

Прихожани церкви “Посольство Боже” пікетують Будинок уряду з вимогою припинити переслідування свого пастора Сандея АДЕЛАДЖІ.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними правоохоронних органів, у пікетуванні беруть участь близько тисячі осіб.

Прихожани “Посольства Божого” звертаються до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням захистити релігійну громаду та її лідера “від безпідставного переслідування з боку МВС України і надати можливість безперешкодно займатися соціальною діяльністю на благо та добробут України”.

Прихожани вважають, що МВС України протягом 9 місяців не може надати жодного доказу та підтвердити свої звинувачення. “Здійснюється тиск на свідків, справа не передається до суду. Ця справа повинна бути закрита найближчим часом”, - йдеться у зверненні на ім’я Ю.ТИМОШЕНКО.

Прихожани також заявляють, що у разі незадоволення цих вимог, вони проводитимуть акції протесту під стінами державних органів влади та ініціюватимуть звернення до міжнародної спільноти.

Як повідомляв УНІАН, Головне слідче управління МВС України в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної проти керівництва компанії “Кінгз Кепітал”, висунуло звинувачення пастору церкви “Посольство Боже” Сандею АДЕЛАДЖІ.

Громадянин Нігерії С.АДЕЛАДЖА, який офіційно проживає в Україні, звинувачується в організації заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства, здійсненого в особливо великих розмірах.