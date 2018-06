Понад сто міст відвідає кінофестиваль документальних стрічок про права дитини

З жовтня по грудень жителі понад ста населених пунктів практично зі всіх регіонів країни матимуть змогу переглянути спеціальні добірки фільмів про права дитини в світі та Україні в рамках мандрівного кінофестивалю Docudays Ua «Дні документального кіно про права людини».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї, проект реалізується в рамках Глобального кінофестивалю про права дитини, який проводиться за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), з нагоди відзначення цього року 20-річчя Конвенції ООН про права дитини.

В програмі заходу відбудуться перегляди та обговорення фільмів в середніх та вищих навчальних закладах, прес-покази, дискусії за участі незалежних експертів, правозахисників-юристів, діячів освіти, представників законодавчої та виконавчої влади.

Мешканці різних регіонів України, зокрема, матимуть змогу переглянути такі фільми про права дітей: «Діти зірок» (Children of the Stars, China); Серія «Живі права» (Living Rights Series, Belarus); «За закритими очима» (Behind Closed Eyes, Kosovo); «Діти з Ленінградського» (The Children of Leningradsky, Russia).

Фестиваль проходить за партнерської підтримки Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.