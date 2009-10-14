Завтра у Києві пройде конференція з питань в’язничного душпастирства

15 жовтня 2009 року, о 10.30, у Києві в приміщенні Державного департаменту України з питань виконання покарань (вул. Мельникова, 81) відбудеться представлення результатів діяльності в’язничних капеланів християнських церков.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УГКЦ, організатори заходу: Державний департамент України з питань виконання покарань та Українська міжконфесійна християнська місія «Духовна та благодійна опіка в місцях позбавлення волі» (представництво православних, протестантських і католицьких церков у справі в’язничного служіння).

У конференції візьмуть участь близько 100 в’язничних капеланів - православних, католицьких, протестантських. Вони отримають посвідчення про успішне закінчення курсу в’язничного служіння, проведеного департаментом. Перший семінар в’язничних капеланів УГКЦ, що дав поштовх для розробки програми навчання, відбувся у Білоцерківському училищі професійної підготовки працівників кримінально-виконавчої системи Держдепартаменту України з питань виконання покарань у листопаді 2007 року.

Акредитація журналістів на захід проводиться за тел.: 279-19-20, 098 422-9-221.