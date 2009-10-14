Громадські організації закликають депутатів затвердити статус трудових мігрантів

Громадські організації закликають народних депутатів підтримати проект закону про правовий статус трудових мігрантів.

Про це представники громадських організацій, які розробили вищезазначений законопроект, заявили на прес-конференції в УНІАН.

Вони наголосили, що на сьогодні у вітчизняному законодавстві немає визначення українського трудового мігранта, тобто де-юре такої категорії осіб взагалі не існує.

Як зазначив голова Християнського Товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ, у проекті закону виписані всі проблемні моменти, що виникають з дотриманням політичних, соціально-економічних, освітніх та майнових прав трудових мігрантів, і запропоновано шляхи їх вирішення.

“Ми не законодавці, але, добре знаючи проблеми мігрантів, ми хочемо прискорити дії уряду й підготували проект закону про статус українського трудового мігранта, що дає можливість законодавчо врегулювати і визнати державою проблеми цієї категорії людей”, - сказав він. О.ГОРОДЕЦЬКИЙ висловив сподівання, що під час парламентських слухань з питань міграції, які відбудуться сьогодні, народні депутати розглянуть зазначений проект закону.

Як зауважив голова Комісії Української греко-католицької церкви у справах мігрантів, представник організації “Карітас” Григорій СЕЛИЩУК, представники громадських організацій зустрічатимуться з представниками всіх фракцій парламенту і проситимуть їх підтримати цей проект закону. “Ми думаємо, що цей законопроект може стати своєрідним лакмусовим папірцем, наскільки декларації й обіцянки, які депутати висловлюють щодо захисту прав і інтересів мігрантів, насправді їх цікавлять”, - сказав він.

О.ГОРОДЕЦЬКИЙ, зокрема, повідомив, що громадські організації, які займаються проблемами трудових мігрантів, ініціюють створення при Пенсійному фонді Страхового фонду, який би міг оплачувати перевезення трун з тілами померлих громадян України на батьківщину.

“Крім того, ми хочемо, щоб в ліцензійний пакет авіакомпаній на вимогу консульства було внесено можливість перевозити труни на батьківщину за помірною ціною або за ціною пасажирського квитка, а це близько 500 євро, а не 1800 євро, як на даний час”, - сказав він.

Також законопроектом передбачено, що Міністерство закордонних справ і Центральна виборча комісія зобов’язані організувати голосування у такий спосіб, щоб кожен громадянин України, який перебуває за кордоном у день голосування та виявив бажання проголосувати, міг реалізувати своє виборче право. “Ми розуміємо складність виборчого процесу, але уряд має зробити все, щоб максимальна кількість людей, які висловили бажання, змогли проголосувати чи через відкриття додаткових виборчих дільниць, чи через створення листового голосування, як в Італії”, - сказав О.ГОРОДЕЦЬКИЙ.

У свою чергу, голова Спілки українців Португалії Павло САДОХА зауважив, що в нових поправках до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України відмінено статтю про можливість подавати заяви і реєструватися в консульських установах в день виборів, тобто на наступних виборах зможуть проголосувати тільки ті громадяни України, які стоять на консульському обліку.

“Термін дії консульського обліку визначається дозволом на перебування в країні. Наприклад, в Португалії видається дозвіл на два роки, тобто консульський облік також діє два роки. Зараз майже у 70% українців в Португалії змінився статус перебування, і їм буде потрібно поновлювати консульський облік”, - сказав він.

За словами П.САДОХИ, українцям, які захочуть проголосувати, доведеться їхати за власні кошти з віддалених куточків Португалії в Лісабон. “Ми порахували, що в середньому для того, щоб з Півдня Португалії приїхати в Лісабон і стати на консульський облік, виборцю доведеться витрати 100 євро, і ще таку ж суму, щоб приїхати проголосувати. Чи захочуть українці брати участь у голосуванні?”, - зазначив він.

Натомість автори проекту закону про правовий статус українських трудових мігрантів пропонують встановити, що кожен громадянин України, який бажає реалізувати своє виборче право, може написати відповідну заяву на ім’я посла у країні перебування.

Крім того, автори законопроекту пропонують визнати в Україні документи про освіту інших держав. “На підставі документу про освіту іноземних держав діти українських трудових мігрантів мають право на вступ до середніх та вищих навчальних закладів України за умови здачі екзамену з української мови”, - зазначається у проекті закону. Крім того, передбачено, що Кабінет міністрів України має розробити спеціальні навчальні програми для українських суботньо-недільних шкіл за кордоном, порядок вивчення українознавчих предметів та отримання відповідних атестатів.

Також на прес-конференції Г.СЕЛИЩУК оприлюднив звернення керівників християнських церков України щодо українських трудових мігрантів із закликом до народних депутатів підтримати зазначений проект закону про правовий статус трудових мігрантів. “Ми закликаємо Вас підхопити ініціативу десятків громадських організацій українців за кордоном і в Україні, що спільними зусиллями розробили проект закону про правовий статус трудових мігрантів, підтримати його в усіх стадіях законотворчого процесу”, - зазначається у зверненні.