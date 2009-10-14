Справу про зґвалтування в Артеку спеціально «копали» таємно від СП?

Головне управління Міністерства внутрішніх справ у Криму розцінює заяву народного депутата України від Партії регіонів Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА про зґвалтування неповнолітніх в міжнародному дитячому центрі «Артек» (Велика Ялта) як навмисне попередження фігурантів кримінальної справи, яка кілька місяців розслідується органами МВС «в режимі особливої секретності».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві прес-служби міліції Криму.

Як сказано в повідомленні, в МВС України про порушення і розслідування справи знали «кілька високопосадовців», у міліції Криму - тільки начальник і «керівник відповідного управління». Секретність розслідування в МВС пояснюють «тим, що основним свідкам, якими є малолітні діти, може загрожувати реальна небезпека». «Народний депутат Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, не розібравшись у ситуації і допустивши «злив» інформації у ЗМІ, фактично повідомив Департамент управління справами Секретаріату Президента України, в чиєму підпорядкуванні перебуває МДЦ «Артек», про оперативно-слідчі заходи, які проводяться і готуються до проведення, поставивши життя свідків під загрозу», - заявили в кримській міліції.

«Внаслідок провокаційної заяви народного депутата, який не знає специфіки розслідування, допущено розголошування конфіденційної інформації, поставлено під загрозу ефективність подальшого проведення слідства», - вважають в міліції.

Такі дії, заявили в ГУ МВС Криму, «слід розцінювати як спробу рятування репутації Департаменту управління справами Секретаріату Президента України, у веденні якого, з порушенням законів і Конституції України, досі перебуває МДЦ «Артек».

«Після скандалу з призначенням пана КИСЛИНСЬКОГО (колишнього заступника глави СБУ), завершення розслідування і висунення звинувачення у цій кримінальній справі стало б потужним ударом по репутації Секретаріату Президента, здатності його правильно підбирати і розставляти кадри на високі державні і господарські посади», - наголосили у міліції Криму.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів В.КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”, до чого були причетні і співробітники табору.

Керівництво “Артека”, у свою чергу, заявило, що факти розбещення дітей до центру не мають жодного відношення.

Пізніше стало відомо, що з цього питання народний депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО подавав численні депутатські звернення до Президента, Генпрокуратури і МВС. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО також заявив, що у скандалі фігурують три народних депутати.

Головне слідче управління МВС розслідує порушену за статтею «розтління неповнолітніх» кримінальну справу. Затримано обвинуваченого. Правоохоронні органи перевіряють причетність до злочину інших осіб.