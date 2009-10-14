У БЮТ кажуть, що Ющенко поставив під загрозу здоров’я українців

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заблокував якісне переоснащення та будівництво медичних пунктів та амбулаторій у сільській місцевості, чим поставив під загрозу здоров’я та життя мільйонів українців. Про це заявила голова підкомітету з питань медичного страхування та контролю за виконанням державних програм у галузі охорони здоров`я Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я, член БЮТ Раїса СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО, коментуючи Укази глави держави про призупинення ряду постанов Кабміну, які стосувалися впровадження та реалізації медичних програм.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами депутата, «сільська медицина зараз у такому становищі, що сама потребує невідкладного «лікування». Тому рішення уряду про застосування сучасних технологій у швидкому, якісному будівництві сучасних медичних пунктів та їх оснащенню є надзвичайно актуальним».

Як заявила Р.СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО, поставивши під сумнів можливість реалізації спільного україно-канадського інвестиційного проекту, В.ЮЩЕНКО, тим самим, перешкодив якісному лікуванню та порятунку життів українців.

«На превеликий жаль, мільйони наших співгромадян вкотре стали заручниками політичної ненависті В.ЮЩЕНКА до Юлії ТИМОШЕНКО. Сподіваюся, що Президент одумається і відмінить свої «антимедичні» укази», - сказала Р.СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО.

Народний депутат висловилася також за негайне ухвалення Верховною Радою законопроекту «Про державне медичне страхування».

Як повідомлялося, у серпні-вересні цього року Кабмін прийняв постанови №№ 819, 820, 1012, 1017, 1025, в яких йшлося про залучення у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо проектування та будівництва лікувально-профілактичних закладів, фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим обладнанням, забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами.

Як зазначала прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО, урядова програма передбачає будівництво протягом півтора років швидкоспоруджуваних медичних пунктів за спеціальною канадською технологією в селах та містечках України. «Будинок, який будується за три доби, але витримує мороз, спеку, кондиційований і повністю забезпечений всіма своїми локальними інженерними комунікаціями», - описала проект Ю.ТИМОШЕНКО.

Будівництво амбулаторій і пунктів планувалося почати вже цього року, а завершення їх оснащення високоякісним устаткуванням і технікою - в 2010 році.

Проте Президент В.ЮЩЕНКО 9 та 12 жовтня видав укази, якими призупинив дію зазначених постанов КМУ і звернувся з поданням у Конституційний Суд України.

12 жовтня до Конституційного Суду України надійшло подання Президента щодо відповідності Конституції (конституційності) п’яти постанов Кабінету міністрів стосовно залучення державними підприємствами іноземних кредитів.

Йдеться про постанови Кабміну «Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію» від 5 серпня 2009 року № 819, «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 819» від 9 вересня 2009 року № 993, «Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» у 2009 році іноземного кредиту під державну гарантію для реалізації інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних засобів для заготівлі молока та його зберігання» від 9 вересня 2009 року № 1012, «Про залучення у 2009 році державним підприємством для постачання медичних установ «Укрвакцина» іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо проектування та будівництва лікувально-профілактичних закладів, фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим обладнанням, забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію» від 16 вересня 2009 року № 1025, «Питання реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію» від 23 вересня 2009 року № 1017.