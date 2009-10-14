Колектив Артеку провів мітинг

Працівники Міжнародного дитячого центру «Артек» (Велика Ялта) вимагають зняти депутатську недоторканність і притягти до відповідальності народних депутатів України Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА і Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА за заяви про зґвалтування неповнолітніх на території табору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відкритому листі до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, керівників СБУ, прокуратури і МВС, ухваленому сьогодні на мітингу працівників МДЦ «Артек».

«Ми, колектив співробітників «Артеку», звертаємося до вас з вимогою припинити політичну вакханалію і втягування імені «Артек» в передвиборну політичну боротьбу», - йдеться у відкритому листі.

Окрім того, колектив дитячого центру вимагає створити спеціальну слідчу комісію ВР з розслідування ситуації, яку «спровокував публічний виступ» депутата В.КОЛЕСНІЧЕНКА.

Співробітники «Артеку» також вважають неприпустимим застосування будь-яких санкцій до працівників дитячого центру, у тому числі і до генерального директора Бориса НОВОЖИЛОВА.

«Ми звертаємося до совісті політиків, державних діячів, правозахисників зупинити занесене над «Артеком» знаряддя знищення, здатне занапастити майбутнє країни», - йдеться у листі, текст якого було ухвалено сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів В.КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”, до чого були причетні і співробітники табору.

Керівництво “Артеку”, у свою чергу, заявило, що факти розбещення дітей до центру не мають ніякого відношення.

Пізніше стало відомо, що з цього питання народний депутат Г.ОМЕЛЬЧЕНКО направляв численні депутатські звернення до Президента, Генпрокуратури і МВС. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО також заявив, що у скандалі фігурують три народних депутати.

Головне слідче управління МВС розслідує порушену за статтею «розтління неповнолітніх» кримінальну справу. Затримано обвинуваченого. Правоохоронні органи перевіряють причетність до злочину інших осіб.

Водночас, сьогодні, 14 жовтня, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що міліція не має доказів причетності народних депутатів до розбещення дітей.

Він повідомив, що ще в квітні цього року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей, які відпочивали в «Артеку», висунуто звинувачення і було затримано батька цих дітей, а троє працівників дитячого центру проходять у справі як свідки.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, з’ясовано, що батько цих дітей розлучився з дружиною, однак вона інколи дозволяла йому брати їх з собою на відпочинок, зокрема до «Артеку». Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, постраждалі діти свого часу були усиновлені подружжям.

Також встановлено, що постраждалих дітей, які перебували в «Артеку», вивозили на приватну квартиру, де батько та інші невстановлені поки особи, здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розбещення.