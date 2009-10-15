У «Дельта-лоцман» спростовали інформацію про незаконні звільнення

ГП «Дельта-лоцман» заявляє про суб`єктивність і перекручення інформації, поширеної первинною профспілковою організацією підприємства щодо звільнення працівників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, за весь 2008 рік на ДП «Дельта-лоцман» було звільнено всього 29 співробітників адміністративно-управлінського персоналу при загальній чисельності 1478 чоловік, тобто 2%, а не 10%, як було заявлено на прес-конференції.

Із 29 звільнених співробітників 4 були працевлаштовані на інші вакантні посади, які з`явилися на підприємстві.

Крім того, прес-служба спростовує заяви про погіршення стану безпеки мореплавства в Україні після зміни керівництва ДП «Дельта-лоцман» в 2008 році. Згідно з повідомленням, якщо в 2007 році кількість аварійних морських подій становила 27 випадків, то в 2008 році – 15.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня первинна профспілкова організація ДП «Дельта-лоцман» заявила, що вважає необхідним змінити керівництво підприємства.

За словами голови профспілки Владислава ПИВОВАРОВА, раніше на конференції профспілки було ухвалено рішення про зміну керівництва «Дельта-лоцман», направлені відповідні звернення Президентові України, прем`єр-міністрові та іншим офіційним особам. За його даними, на підприємстві відбуваються незаконні звільнення, скорочення професійних працівників, порушення трудового законодавства, а на членів профкому чинять тиск.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Дельта-лоцман» створено наказом Міністерства транспорту України №29 від 4 лютого 1998 року з метою удосконалення умов забезпечення безпеки мореплавства, а також впорядкування структури морських лоцманських служб у північно-західній частині Чорного моря. Підприємство виконує будівельно-монтажні роботи на каналі Дунай – Чорне море, здійснює проводження суден у морських і річкових портах Миколаївської та Херсонської областей, забезпечує транзитний прохід суден в річкові порти на Дніпрі.

«Дельта-лоцман» має в своєму арсеналі спеціалізований флот – 20 лоцманських катерів, 2 промерних катери, буксир льодового класу. На підприємстві працює 1478 співробітників.

У 2008 році ДП «Дельта-лоцман» одержало сертифікат Національного органу України з сертифікації (Регістр судноплавства України), який свідчить про відповідність системи управління якістю підприємства вимогам ДСТУ ISO 9001-2001.