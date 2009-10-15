У Харкові працівники страйкуючого «Міськелектротрансу» пікетують міську раду

У Харкові працівники комунального підприємства «Міськелектротранс», яке від 9 жовтня проводить безстрокову акцію протесту проти невиплати зарплат, сьогодні зранку розпочали пікетування Харківської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, головною метою пікетувальників є додаткова спроба змусити владу виплатити зарплату працівникам «Міськелектротрансу», які не отримують її з травня цього року.

Заступник голови профкому «Міськелектротрансу» Тамара КАДНОВА повідомила УНІАН, що на цей час «обіцяні кошти не надійшли на рахунки підприємства». За її словами, сьогодені, як і в попередні 6 днів акції протесту, жоден трамвай і тролейбус не вийшов на маршрути, і сьогодні люди вирішили додатково звернутися до міської влади.

Біля міської ради на майдані Конституції зібралося близько тисячі працівників «Міськелектротрансу» - водії трамваїв і тролейбусів, кондуктори, слюсарі, службовці. Вони заявляють, що будуть пікетувати міськраду 4 дні, сподіваючись таким чином добитися від влади віднайдення коштів на виплату зарплат.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня колектив КП «Міськелектротранс» оголосив безстроковий страйк. У перший день акції на маршрути повністю не вийшли трамваї і тролейбуси – працівники «Міськелектротрансу» зажадали погасити борги із зарплати. 9 жовтня не приступили до роботи всі чотири - два тролейбусні і два трамвайні – депо Харкова, роботу призупинили 2421 із 3630 працівників підприємства – в основному водії і кондуктори. На лінії загалом не вийшли 233 трамваї і 179 тролейбусів. За даними профкому підприємства, зарплата не виплачується з травня цього року. Загальна сума боргу із зарплати на сьогодні становить близько 30 млн. грн.. В цілому керівництво «Міськелектротрансу» очікує отримати близько 38 млн. грн., враховуючи інші свої обов’язкові витрати.

10 жовтня прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО дала доручення міністру праці та соціальної політики Людмилі ДЕНИСОВІЙ, міністру з питань житлово-комунального господарства Олексію КУЧЕРЕНКУ, в.о. міністра фінансів Ігорю УМАНСЬКОМУ, а також голові Харківської облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ і меру Харкова Михайлу ДОБКІНУ вжити невідкладних заходів для погашення заборгованості із зарплати працівникам ХКП «Міськелектротранс».