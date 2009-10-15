Тігіпко: керівництво України дискредитувало ідею демократії

Керівний клас України дискредитував ідею демократії на пострадянському просторі, вважає претендент на пост Президента України Сергій ТІГІПКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, він сказав: «Американський істеблішмент зрозумів, що марно “ставив на тих, чиєю єдиною позитивною якістю була нелюбов до Росії», коментуючи висловлювання радника Президента США зі стратегічних питань Збігнєва БЖЕЗИНСЬКОГО про те, що «його охоплює депресія, коли він спостерігає за розбратом в демократичному, пронезалежному таборі керівництва України».

В ефірі радіостанції «Голос Америки» З.БЖЕЗИНСЬКИЙ порівняв ситуацію в Україні з тією, що була у Польщі у XVIII столітті, коли там лютувала боротьба угруповань аристократичної еліти, а країною маніпулювали зовнішні сили – Прусія, Австрія і Росія, і в результаті Польща втратила незалежність.

«Збігнєв БЖЕЗИНСЬКИЙ був серед тих, хто першим вітав успіх «помаранчевих» у 2004 році, хто вірив, що з ними в Україну прийдуть стійка демократія і ринкові реформи. Але любі Заходу політики Майдану виявилися слабкими державними менеджерами, схильними до чвар і корупції. Україна сьогодні слабша, аніж була п’ять років тому, а її керівний клас дискредитував саму ідею демократії на пострадянському просторі, – наголосив С.ТІГІПКО. – І навіть колишні американські фанати ЮЩЕНКА визнали, що він зовсім не виправдав їхніх сподівань. Успіх України як демократичної держави з ринковою економікою можуть забезпечити лише її громадяни, підприємці й та части на еліти, яка розуміє, що основою незалежності є сильні економіка. Мантри про відданість європейському вектору і нелюбов до Росії тут ні до чого».