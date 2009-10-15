Тетяна Монтян: зґвалтовані в Артеку діти кажуть, що були й інші

Двоє потерпілих від насильства в Криму дітей стверджують, що разом з ними насильству з боку дорослих піддавалися інші діти.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила юридичний консультант матері потерпілих дітей адвокат Тетяна МОНТЯН.

За її словами, таку інформацію вона отримала від цих дітлахів під час розмови з ними.

“Вони свідчать про те, що в “Артеку” бачили дітей, як вони кажуть, старомодно вдягнених і їх використовували для тих самих цілей. Не виключено, що це були діти з інтернату”, - сказала Т.МОНТЯН, додавши: “Те, що вони мені розповіли, це неймовірний жах, про який я ніколи не чула! При цьому вони кажуть, що в Києві також була квартира для педофільних утіх”. “Таке вкласти в голову дітей, якщо цього з ними не було, просто неможливо”, - запевнила Т.МОНТЯН.

Водночас адвокат підтвердила вчорашню заяву в ефірі “5 каналу” міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА про те, що вчора потерпілі дали свідчення, що в цій справі замішані ще троє народних депутатів і працівники “Артеку”. У контексті цього Т.МОНТЯН звертається до цих депутатів із закликом добровільно зняти з себе недоторканність “і з усіх сил захищатися в суді і за одно пояснити там, звідки діти, які готові впізнати їх, знають їхню тілобудову”.

Разом з тим Т.МОНТЯН радить іншим народним обранцям створити комісію для розслідування зі свого боку цієї справи. “Оскільки наші депутати люблять створювати тимчасові слідчі комісії з приводу і без приводу, мені особисто здається, що це саме той випадок, коли просто необхідно створити слідчу комісію. Тому що, якщо вона не буде створена (ці люди настільки багаті та впливові), що куди там з ними змагатися цим двом дітям і їх матері”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО 14 жовтня заявляв, що ще в квітні цього року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей, які відпочивали в «Артеку», висунуто звинувачення і затримано батька цих дітей, а троє працівників дитячого центру проходять у справі як свідки.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, встановлено, що батько цих дітей, який працював журналістом, розлучився з дружиною, проте вона іноді дозволяла йому брати їх з собою на відпочинок, зокрема до «Артеку». Як відзначив Ю.ЛУЦЕНКО, постраждалі діти свого часу були усиновлені подружжям.

Також встановлено, що постраждалих дітей, які перебували в «Артеку», вивозили на приватну квартиру, де батько та інші невстановлені поки особи здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розбещення.