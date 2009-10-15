Ющенко дав силовикам 10 днів на розслідування скандалу навколо Артека

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає спрямувати зусилля Генеральної прокуратури, МВС та СБУ на встановлення об`єктивної істини щодо причетності високопосадовців до вчинення протиправних дій стосовно дітей, які відпочивали у Міжнародному дитячому центрі «Артек».

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це йдеться у листі В.ЮЩЕНКА до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.

Зокрема, Президент висловлює глибоку стурбуваність повідомленнями, які містяться у заявах деяких народних депутатів України, висвітлених у засобах масової інформації, щодо причетності високопосадовців до вчинення протиправних дій стосовно дітей.

“Звертаю Вашу увагу на те, що за результатами розгляду звернення громадянки О.В.ПОЛЮХОВИЧ, у якому вона повідомляла про зґвалтування її дітей у МДЦ «Артек», та неналежне розслідування кримінальної справи у Дніпровському районному управлінні внутрішніх справ ГУ МВС України у м. Києві, у липні поточного року Вам було доручено під особистим контролем ретельно перевірити наведену інформацію та належним чином відреагувати”, - наголошує у листі В.ЮЩЕНКО.

Водночас, за його словами, не можна зрозуміти утаємниченості ходу розслідування вказаної кримінальної справи, тяганини, допущеної слідчими органами внутрішніх справ, та відповідно відсутності належного прокурорського нагляду за досудовим розслідуванням.

“Складається враження, що органи, відповідальні за дотримання правопорядку в країні, починають виконувати свої безпосередні функції тільки після набуття широкого резонансу певних подій у суспільстві та втручання ЗМІ, як це вже було неодноразово, в тому числі і у справі колишнього народного депутата України В.ЛОЗІНСЬКОГО”, - заявляє Президент.

У зв`язку з цим, зазначає В.ЮЩЕНКО, у межах своїх конституційних повноважень він вимагає спрямувати зусилля на встановлення об`єктивної істини і забезпечення дотримання прав громадян при проведенні досудового слідства у зазначеній кримінальній справі, включення до складу слідчо-оперативної групи працівників Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України та завершення розслідування у стислі терміни.

Про вжиті заходи та їхні результати Президент просить проінформувати його у десятиденний термін.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО 14 жовтня на прес-конференції заявив, що ще у квітні цього року у справі про розтління двох неповнолітніх дітей, які відпочивали в «Артеку», висунуто звинувачення і затримано батька цих дітей, а троє працівників дитячого центру проходять у справі як свідки.

Ввечері того ж дня в ефірі “5-го каналу” Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що слідство отримало свідчення про те, що до справи про розбещення дітей у Криму причетні народні депутати. "Буквально щойно ми отримали покази матері та одної потерпілої дитини, що до цієї справи причетні народні депутати", - сказав він.

Водночас міністр зазначив, що у нього викликає певні сумніви ця історія. “Ми 7 місяців розслідували справу і маємо одного заарештованого і ще трьох людей, які, ймовірно, будуть причетними до цього, але за 7 місяців ми ні разу не чули ні від кого заяв про причетність депутатів", - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО. "Аж ось на 7-му місяці діти згадують про події трирічної давнини, які з ними нібито робили депутати", - додав він. Керівник МВС наголосив, що ці заяви були прийняті. "Мене дуже турбує, що ця справа трьохрічної давнини виникає прямо на початку політичного сезону. Міністерство постарається, не дивлячись ні на що, вести її (справу) об’єктивно", - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.