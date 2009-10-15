Янукович порадив журналісту: язиком не бовтай

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович порадив журналісту "Української правди" "не бовтати язиком".

Інцидент стався після закінчення брифінгу Януковича в "Зоряному".

Кореспондент "Української правди" запитав, чому слідча комісія Миколи Джиги вилучила у Вишгородській райдержадміністрації всі документи щодо купівлі Януковичем резиденції у Межигір’ї.

"Я як жив там 5 років тому, так і живу. Указом президента Кучми я отримав цей будинок. Ющенко своїм указом продублював виділення будинку. Таких як я там величезна кількість, поїдьте подивіться у Конча-Заспу", - порадив Янукович.

На репліку журналіста, що Янукович вивів Межигір’я із державної власності, той заявив: "Послухай, ти ще молодий хлопець. Поживи з моє – життя зрозумієш".

"Потім, коли змінився власник (Межигір’я), у мене не було іншого шляху. Я платив оренду. Але коли платиш оренду, орендодавець може зробити все, що завгодно - змінити ціну. І коли виникла пропозиція купити будинок, я довго думав, що краще. І купив його на ринку. Зараз плачу за оренду землі. І я спокійно себе почуваю", - додав він.

На запитання журналіста "Української правди", скільки Янукович заплатив грошей за будинок, той розлютився: "Слухай, тобі ще багато жити. Пам’ятай, що Бог усе бачить!".

На репліку, що він має на увазі, Янукович відповів: "Язиком не бовтай". Після цього лідер "Регіонів" розвернувся і пішов.