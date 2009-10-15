МОЗ має оприлюднювати у ЗМІ результати експертизи щодо складу вакцин

Народний депутат, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає, що парламент має зобов’язати Міністерство охорониздоров`я оприлюднювати у ЗМІ результати експертизи щодо вичерпного складу вакцин для щеплення, вироблених в Україні або отриманих як безкоштовна гуманітарна допомога, за місяць до їхнього застосування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, за його словами, попередньо ця тема має бути обговорена на засіданні РНБО та на парламентських слуханнях.

Ю.КОСТЕНКО назвав «відвертим популізмом» нещодавню обіцянку прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО заборонити щеплення у школах.

«Ледь не щомісяця виникають гучні скандали, пов’язані зі смертельними випадками через щепленням українців вакцинами, склад та якість яких є неперевіреними», - наголосив Ю.КОСТЕНКО. На його думку, «перенесення вакцинації з шкіл до поліклінік, як пропонує уряд, не змінить ситуацію».

За словами лідера УНП, «необхідно розробити механізм обов’язкового контролю за складом та якістю вакцин із залученням незалежних експертів, а також передбачити обов’язкове оприлюднення цієї інформації в «Урядовому кур’єрі» за місяць до проведення щеплень».

Водночас, на його думку, «парламент має заборонити виготовлення та ввезення в країну переліку вакцин, «чистоту» яких не може бути гарантовано, - приміром, виготовлених на основі людських зародків, які можуть містити збудники хвороб». «Потрібно також проаналізувати досвід країн Європи, де відмовилися від значної кількості щеплень через їх неефективність або шкідливий вплив на імунітет, та застосувати цей досвід в Україні», - вважає Ю.КОСТЕНКО.

«Невиконання умов оприлюднення інформації про склад вакцин з боку МОЗ має каратися Кримінальним кодексом. Оскільки йдеться про здоров’я нації, саме таке рішення має прийняти Верховна Рада», - переконаний Ю.КОСТЕНКО.