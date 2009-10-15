Карпачова: в Україні від тортур у міліції померли 4 людей за рік

В Україні у 2008 році через застосування тортур правоохоронцями померло четверо людей.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявила на семінарі ”Зміцнення співпраці інституцій Омбудсмана України та Республіки Польща”, повідомили УНІАН у прес-службі Омбудсмена.

Н.КАРПАЧОВА наголосила, що вже давно назріла нагальна потреба використати в Україні досвід європейських держав і внести зміни до законодавства щодо подальшої гуманізації відбування покарань у місцях позбавлення волі. Вона наполягає на створенні “надійного механізму запобігання тортурам”.

За словами Н.КАРПАЧОВОЇ, через процедуру затримання працівниками правоохоронних органів упродовж року в Україні проходить близько мільйона громадян, які наражаються на потенційну загрозу порушення своїх законних прав, у тому числі із застосуванням фізичної сили. Вона додала, що про це свідчать численні звернення потерпілих до Омбудсмана.

“Тільки 2008 року сталося чотири смертельні випадки: у Шевченківському районі міста Києва закатовано Тимура Федаса, у Сокалі Львівської області – Романа Стасюка, у Торезі Донецької області – Раїсу Чорновіл, у Прилуках Чернігівської області – Сергія Кунцевського”, - зазначила Уповноважений ВР.

Н.КАРПАЧОВА повідомила, що нещодавно було введено в дію нову редакцію Кримінального кодексу України, де статтею 127 передбачена відповідальність за катування.

При цьому, наголосила вона, практика застосування кримінальних покарань до працівників правоохоронних органів за вчинення катувань не змінилася і продовжує кваліфікуватися як відповідальність за перевищення влади або службових повноважень – за статтею 365 Кримінального кодексу України.

За її словами, “така підміна по суті приховує реальну ситуацію”. Як повідомила Н.КАРПАЧОВА, судова статистика свідчить: за статтею 127 Кримінального кодексу України у 2005–2006 роках не було засуджено жодного працівника міліції, а у 2007 році – лише двох. “Це породжує у правоохоронців почуття безкарності”, - додала Оббудсмен.

Н.КАРПАЧОВА також зазначила, що в Україні намітилася тенденція поступового зменшення кількості засуджених до позбавлення волі. За її словами, “починаючи з 2000 року осіб, які перебувають за гратами, стало менше на 77 тисяч, тобто на третину”. Вона повідомила, що нині у 184 установах кримінально-виконавчої служби України утримується 146,5 тис. осіб (у тому числі у 33 слідчих ізоляторах – 36,8 тис. осіб), з них – 6,2 тис. засуджених жінок та 1523 неповнолітніх. Серед 1576 засуджених до довічного позбавлення волі – 14 жінок.

Водночас, зауважила Омбудсмен, у спецустановах Криму, Запорізької та Одеської областей ув‘язнених продовжують утримувати у жахливих умовах, що “принижують гідність людини, та, за міжнародними нормами, вважаються одним із видів катувань”.

За її словами, необхідним вимогам не відповідає четверта частина ізоляторів тимчасового тримання: 42 з них розміщені у напівпідвальних, а 9 – у підвальних приміщеннях, а прогулянкові дворики відсутні у 12 установах, 7 з яких не мають душових кабін.