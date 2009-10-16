Мінсім’ї занепокоєне оприлюдненням інформації щодо усиновлених дітей

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту як центральний орган виконавчої влади з питань захисту прав дитини стурбоване безвідповідальним ставленням високопосадовців і політиків до питань дотримання цих прав і захисту інтересів дитини, а особливо - оприлюдненням інформації, яка стосується усиновлених дітей, без згоди батьків. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мінсім’ї, переданому УНІАН.

Комісія міністерства, створена з метою перевірки інформації щодо ймовірного факту скоєння злочину проти дітей в Міжнародному дитячому центрі «Артек», звертається до всіх політичних сил, державних інстанцій із закликом дотримуватися законодавства в інтересах дітей і не порушувати чинні нормативні акти, які забороняють оприлюднювати інформацію щодо дітей, особливо в частині розголошення таємниці усиновлення, яка може завдати непоправної шкоди психологічному і фізичному стану дітей. Зокрема, ст. 168 Кримінального кодексу України ”Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)” передбачає відповідальність щодо осіб, які розкрили таємницю усиновлення всупереч волі усиновителя (удочерителя)”, нагадують в Мінсім’ї.

Ще одним обмеженням в оприлюдненні інформації щодо дітей є ст.10 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод щодо захисту репутації або прав інших осіб, запобігання розголошенню конфіденційної інформації, підтримання авторитету і безсторонності суду.

Прес-служба нагадує, що комісія, яку очолив заступник міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Ростислав ДРАПУШКО, була створена 13 жовтня 2009 року. Мета роботи комісії - ретельна перевірка інформації, поширеної у засобах масової інформації, щодо ймовірного факту скоєння злочину проти дітей в МДЦ «Артек» та з`ясування всіх можливих обставин події. Результати будуть оприлюднені по закінченню роботи комісії.

Водночас Мінсім’ї все для того, щоб ”Артек” продовжував повноцінно функціонувати як дитяча оздоровниця загальнонаціонального значення, забезпечуючи безперебійний виховний процес, відпочинок та безпеку дітей, підкреслили у прес-службі.

“Комісія вважає неприпустимими спекуляції, політичні заяви довкола дітей, оскільки це завдає непоправної шкоди їх здоров’ю і психологічному стану. Непідтверджені заяви шкодять репутації Міжнародному дитячому центру ”Артек”, який є однією з найкращих оздоровниць світу”, - заявляє Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО 14 жовтня заявляв, що ще в квітні цього року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей, які відпочивали в «Артеку», висунуто звинувачення і затримано батька цих дітей, а троє працівників дитячого центру проходять у справі як свідки. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, встановлено, що батько цих дітей, який працював журналістом, розлучився з дружиною, проте вона іноді дозволяла йому брати їх з собою на відпочинок, зокрема до «Артеку».

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що постраждалі діти свого часу були усиновлені подружжям.

Також встановлено, що постраждалих дітей, які перебували в «Артеку», вивозили на приватну квартиру, де батько та інші, не встановлені поки що особи, здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розбещення.