На Тернопільщині інспектор ДАІ застосував силу до представника МВС

У Тернопільській області працівник Державтоінспекції застосував фізичну силу до представника одного зі столичних підрозділів МВС, який здійснював перевірку роботи органів ДАІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, інцидент стався цього тижня.

“Перевіряючий, побачивши на узбіччі порожній відчинений автомобіль зі службовими міліцейськими номерами, здійснив огляд авто. У цей момент підійшов працівник обласного управління ДАІ, який використовував даний автомобіль. Незважаючи на те, що перевіряючий пред’явив своє службове посвідчення, державтоінспектор грубо, із застосуванням сили, витяг його з машини та завдав тілесних ушкоджень. Після того у наручниках він доставив киянина на обстеження в один із медичних закладів, інкримінуючи йому алкогольне сп’яніння чи розлади психіки”, – цитує прес-служба голову облдержадміністрації Юрія ЧИЖМАРЯ.

За даними губернатора, діагноз не підтвердився, відтак потерпілий подав заяву у прокуратуру.

Як зауважив голова облдержадміністрації, є свідки даного інциденту.

“Така поведінка працівників обласного управління ДАІ красномовно свідчить про той морально-психологічний стан, який панує в середовищі тернопільської міліції. Подив викликає і те, що фізичну силу було застосовано до міліціонера, наділеного функціями здійснювати перевірку. Якщо вже посвідчення працівника МВС не може захистити від свавілля міліції, то що тоді захистить простих громадян”, – обурився Ю.ЧИЖМАРЬ і закликав обласну прокуратуру розслідувати даний інцидент