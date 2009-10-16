Ющенко: немає проблеми російської мови, є проблема української

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Україні не підійде досвід Бельгії щодо використання кількох державних мов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні у Брюсселі.

За словами Президента, вирішення мовного питання не може мати кальки.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що кожна нація вирішує все зі своїми особливостями. “В Україні немає проблеми російської мови, якщо ви це хотіли запитати – в Україні є проблема української мови”, - сказав він.

За його словами, це серйозна проблема не у плані спілкування між людьми, а у плані ідентичності нації.

Сьогодні важливо говорити про політику відродження української мови при безумовному дотриманні європейської мовної політики щодо забезпечення прав меншин на розвиток своєї мови, зауважив Президент.

У свою чергу президент Сенату Бельгії Анрі де ДЄКЄР погодився з позицією В.ЮЩЕНКА, зауваживши, що ситуація в одній країні ніколи не може відповідати ситуації в іншій.

Говорячи про використання кількох державних мов у Бельгії, він підкреслив: “Ми вважаємо це чинником взаємозбагачення, хоча, можливо, це ускладнює нам політичне життя”.