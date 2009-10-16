Генеральним директором ЮНЕСКО обрано екс-главу МЗС Болгарії Бокову

Генеральна конференція ЮНЕСКО затвердила сьогодні обрання посла Болгарії Ірини БОКОВОЇ на посаду глави Організації Об`єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

Як передає ІТАР-ТАСС, раніше вона одержала підтримку Виконавчої ради, і тепер виборчий марафон завершився у вищій інстанції.

У таємному голосуванні були запрошені взяти участь 193 країни, представлені у складі ЮНЕСКО. За підсумками цієї процедури голова конференції урочисто проголосив болгарського дипломата новим генеральним директором. Свої повноваження їй передасть японський дипломат Коїтіро МАЦУУРА, який очолював світову структуру впродовж минулого десятиліття.

В історії ЮНЕСКО І.БОКОВА - перший генеральний директор, яка володіє більшістю робочих мов організації.

Професійний дипломат, у минулому глава МЗС Болгарії, а останнім часом посол у Франції і при ЮНЕСКО, І.БОКОВА бачить головне завдання в розповсюдженні ”послання толерантності і діалогу”. ”У сьогоднішньому світі, - наголосила вона, - контакти, взаємна повага до різноманітних культур, релігій, етносів особливо важливі”.