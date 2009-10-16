Працівники ДАІ не били перевіряючого з МВС

Начальник Тернопільського обласного управління міліції Віталій МАКСИМОВ запевняє, що працівники ДАІ не завдавали тілесних ушкоджень перевіряючому з МВС.

У розмові з кореспондентом УНІАН він підтвердив те, що справді мав місце інцидент за участю працівників ДАІ і працівника служби безпеки МВС. “Але ніхто його не бив, як це подає губернатор”, – наголосив В.МАКСИМОВ.

За його словами, чоловік у штатському підійшов до патрульної машини, яка перебувала на чергуванні, сів у салон і закрився зсередини. “Він не представився. Коли інспектори почали до нього звертатися, він не давав жодних пояснень. Після цього було викликано оперативно-слідчу групу, затриманого доправили в обласний наркодиспасер, але він відмовився проходити огляд на вміст алкоголю”, – зауважив В.МАКСИМОВ. Коли з’ясувалося, що затриманий є працівником служби безпеки МВС, його, за словами начальника обласного управління міліції, відпустили.

“Зараз за розпорядженням міністра за цим інцидентом проводять службову перевірку представники МВС. Розберемося: хто винен – буде відповідати”, – запевнив В.МАКСИМОВ.

При цьому, на його думку, голова облдержадміністрації навмисне “згустив фарби”. “Схоже, губернатору немає чим зайнятися. Він не економікою займається. Але Бог йому суддя”, – сказав В.МАКСИМОВ.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Тернопільської облдержадміністрації, цього тижня працівник обласної Державтоінспекції застосував фізичну силу до представника одного зі столичних підрозділів МВС, який здійснював перевірку роботи органів ДАІ.

“Перевіряючий, побачивши на узбіччі порожній відчинений автомобіль зі службовими міліцейськими номерами, здійснив огляд авто. У цей момент підійшов працівник обласного управління ДАІ, який використовував даний автомобіль. Незважаючи на те, що перевіряючий пред’явив своє службове посвідчення, державтоінспектор грубо, із застосуванням сили, витяг його з машини та завдав тілесних ушкоджень. Після того у наручниках він доставив киянина на обстеження в один із медичних закладів, інкримінуючи йому алкогольне сп’яніння чи розлади психіки”, – цитує прес-служба голову облдержадміністрації Юрія ЧИЖМАРЯ. За його даними, діагноз не підтвердився, і потерпілий подав заяву у прокуратуру.