Педофілія в політиці: одні члени звинувачують інших

Терьохін з ранку запитав дружину: чи треба йому говорити, що він не педофіл... Вона ж жартома назвала його нецензурним словом... Монтян каже, що там були депутати всіх барв веселки...

Те, що сталося з дітьми Олени Полюхович (і ще з безліччю дітей, якщо вірити оприлюдненим фактам) в християнстві вважається гріхом, який волає про помсту з неба. Ви спокійно спите, останні три дні? Ви не боїтеся за своїх дітей? Я чомусь згадую зниклих дівчаток, фотографії яких довго-довго висіли в київському метро та інших зниклих дітей. Хто і що сьогодні зможе гарантувати безпеку, якщо версія про причетність народних депутатів до розтління малолітніх виявиться правдою?

Справу притримали до осені?

Три дні тому народні депутати - член фракції БЮТ Григорій Омельченко і член фракції ПР Вадим Колесніченко - публічно заявили, що при розслідуванні справи про розтління малолітніх дітей своїм батьком, редактором журналу «Артек», з`ясувалося, що до справи причетні три народні депутати і керівництво табору «Артек».

За версією матері дітей і згаданих осіб, батько ґвалтував їх щотижня впродовж трьох років, більш того - возив до порностудії, де їх ґвалтували й депутати, і керівники Артека, їх знімали на відеокамеру і фотографували.

З`явилися уточнення, що брали участь в оргіях депутати. При цьому підкреслювалося, що міліція двічі відмовляла в порушенні кримінальної справи. Голоси представників різних фракцій - бютівця Григорія Омельченка і «регіонала» Вадима Колесніченка - із звинуваченнями народних депутатів в розтлінні малолітніх звучали практично в унісон. І окрему прес-конференцію дала адвокат Тетяна Монтян, яка виступає в інтересах потерпілої.

За версією згаданих осіб, першу заяву в міліцію подали в квітні, саму справу після двох відмов узяли в провадження з липня, але при цьому МВС і парламентські органи всіляко її гальмували, прагнули зам`яти. Відкрити справу, а пізніше надати їй розголосу допомогли депутатські звернення і виступи Григорія Омельченка та Олени Лукаш. МВС при цьому каже, що успішно її розслідувало. Ще один «регіонал» Вадим Колесніченко в коментарі УНІАН сказав, що у них в партії з липня знають про цю справу, але нібито її не розголошували, щоб не нашкодити слідству, а зараз до них дійшла інформація, що справу можуть поховати, і тому вони вирішили не мовчати. Тут, скоріше, певну роль зіграв політичний чинник: опозиційні слуги народу вирішили притримати справу до осені - до президентської кампанії.

Вивалена в Інтернеті заява, яка нібито належить матері, де містяться результати чотирьох різних експертиз, проведених за участю дітей, підтверджує все сказане вище. У квартирі на Березняках, що вказана в заяві як домашня адреса потерпілих, вже побували журналісти. Олена з дітьми не живе там вже більше півроку. Нардепи, які бачили матеріали слідства, розповіли нам наступне. Діти довго не зізнавалися мамі, що стали жертвами насильства, оскільки батько оголосив їм, що вони їм нерідні, і сказав, що мамі буде все одно. Але після першого зізнання дітей і першої заяви в міліцію, коли після нетривалої відсутності (Олена з дітьми пожила у родичів), вони повернулися в квартиру, дітей прорвало. І вони, блукаючи по цій «нехорошій квартирі», розповідали мамі все нові й нові подробиці, де і як, в якому місці батько почав примушувати їх до певних речей. Олені знову довелося переїхати до знайомих.

І ще. Батько-ґвалтівник колись належав до так званого Товариства ідей Луче-Чучхе, звідки його нібито виключили. Як мені пояснив один з симпатиків цього товариства, з Полюховичем “було стрьомно ходити. Побачивши на тусовці симпатичну дівчинку, він тут же починав її лапати”.

Хто постраждав - діти чи депутати?

Вчора в Інтернеті в блозі нардепа Віктора Уколова, якого звинувачують у причетності до розтління дітей, з`явилася його заява. Він сказав, що йде з штабу БЮТ на період виборчої кампанії. Мета «брудної кампанії - досягнута», мене вибили з штабу, оголосив Уколов. Свою участь у долі ґвалтівнника пояснив тим, що Полюховича знає давно, тому, дізнавшись, у чому його звинувачують, найняв Дмитру адвоката. Але коли адвокат, який ознайомився з матеріалами слідства, розповів про безперспективність захисту, Уколов відмовив у допомозі Полюховичу. За версією матері потерпілих дітей, адвоката депутат найняв тільки для того, щоб той з`ясував, що відомо слідству і щоб самому збудувати адекватну версію поведінки і захисту.

Інтернет-форуми пістрявлять інформацією про те, що подружня пара розлучена. Уколов же пише, що зустрічав Дмитра навесні з порізаними венами. Той нібито пояснював це тим, що дружина хоче від нього піти, а він не дає розлучення і ось таким «класичним» способом намагається втримати дружину.

Навіть у найстрашнішій драмі знайдеться місце бульварним трюкам і патетиці. Свою історію Уколов закінчує словами: ось таким чином ціляться, мовляв, у кандидата в Президенти від БЮТ. А він її все одно підтримує.

Цікаво, що вже до вечора в Інтернеті гуляли імена інших двох бютівців, нібито причетних до скандалу, - Сергія Терьохіна і Руслана Богдана.

Ми зв`язалися нардепом Терьохіним і поцікавилися його думкою з приводу звинувачення. Терьохін спочатку запитав, чи схожий він на того, ким його намагаються представити. Поінформував, що його старшому синові двадцять один рік, молодшій - шість, у нього улюблена дружина. Повідомив також, що Уколов з 1998-го по 2002 рік був його помічником у Верховній Раді, а в 2002 році відповідав за піар у його виборчій кампанії. Ще сказав, що Уколов чудово ставиться до дружини й дітей, і що йому важко повірити в причетність його колеги до такого злочину. Потім жартома повідомив, що вранці запитав дружину: чи треба йому казати, що він не педофіл, а що він - геронтофіл. Вона ж, підтримуючи його, жартома назвала його «нецензурним словом».

Головною подією вчорашнього дня стала прес-конференція керівника табору «Артек» Бориса Новожилова, якого називають учасником цього злочину. Я чекала, що першою фразою Новожилова, якого звинувачують у розтлінні дітей, стане фраза: «Люди - я не педофіл! Мене обмовили!» Проте першу частину своєї полум`яної промови він присвятив долі дитинства і Артека.

«Убити Артек - це вбити дитинство! Це вбити мрію!» - проголосив Борис Новожилов. Я слухала все це з дивним почуттям. Мені здавалося, що вбити дитинство - це зґвалтувати дитину. «Цей табір під захистом ЮНЕСКО», - сказав Новожилов, закликаючи не дати зруйнувати Артек. До речі, все, що відбувається пов`язують з Артеком не тому, що він був головним знімальним майданчиком для порнофільмів. А саме тому, що в свідченнях дітей фігурує керівництво табору. Діти стверджують, що матеріалом для втіх були інші бідно одягнені діти. За припущенням Монтян, діти-сироти, які відпочивали в Артеку.

Скажу чесно, мені дуже не хочеться вірити у те, що міліція нічого не робила сім місяців і гальмувала справу. Якщо й не діяла, то не тільки вона. Оприлюднено звернення Президента України Віктора Ющенка до генпрокурора Медведька, де він говорить, що вважає «неприпустимим для Генпрокуратури і особисто генпрокурора затягування розслідування такої резонансної справи і не розуміє причин такої засекреченості». Отже до Генпрокуратури теж є питання. Принаймні у Президента.

Але я хочу сказати про огидливу реакцію людей, до яких раніше відчувала повагу. Парламентарії кричать про порушення таємниці слідства, відстоюючи права, замішаних у скандалі колег, забуваючи, як грубо було порушено права жінки, яка добивалася кримінальної справи. Вони вважають дивним, що «діти чомусь заговорили через три роки». Вони смакують слова про те, що діти - прийомні. Жінку називали божевільною. Хоча незрозуміло, як суд міг дозволити усиновити двох дітей божевільній. Її боротьбу за своїх дітей пояснюють тим, що вона «розлучена і нібито скривджена».

Інші кажуть, що у неї з`явився чоловік, і вона хоче відняти квартиру у чоловіка-ґвалтівника.

А як на мене, то яка різниця - розлучена, скривджена чи пішла до іншого? Яка різниця, якщо її дітей зґвалтували?

Якщо журналіст стає депутатом, то з пса демократії, він перетворюється на шавку впливового господаря. Кілька днів тому переконалася. «Ще не було суду, а ви вже на боці цієї жінки, - кричав мені в трубку колишній журналіст з депутатським значком».

Опонуючи своєму колишньому колезі, я хотіла би сказати, що вірю не стільки словам цієї жінки, скільки результатам чотирьох експертиз державних органів.

Чи дотягне Полюхович до суду?

Опитані нами депутати, які бачили матеріали справи висловлюють сумнів у тому, що Дмитро Полюхович, який перебуває зараз у СІЗО і надає свідчення, дотягне до суду, припускаючи, що йому зроблять, скажімо, обширний інфаркт міокарду.

У це можна повірити, якщо припустити, що бютівці були не єдиними клієнтами порностудій і порносайтів з оргіями, де використовували дітей. Тетяна Монтян не виключає, що до скандалу можуть виявитися причетними депутати всіх барв веселки.

Взагалі зводити проблему до передвиборної президентської кампанії безглуздо. Люди, які мають у списках Мельника, не можуть комусь дорікати за Лозінського. Політсила, що має в списках гомосексуалістів, навряд чи може поручитися, що його коханцями були тільки хлопці, які вже мають паспорт. Але до виборів особисто для мене як для виборця стане показником те, чи здатна політсила до самоочищення.

Президент дав на розслідування десять днів. А після виборів одним з перших питань стане проблема «непотребу в списках» і зміни якщо не системи виборів, то вже точно системи формування списків.

Лана Самохвалова