Російського військового засудили на 9 років за шпигунство на користь Грузії

Ростові-на-Дону (РФ) засуджено до дев`яти років позбавлення волі російського військовослужбовця, визнаного винним у шпигунстві на користь Грузії.

Як повідомляє Лента.ру, встановлено, що старшина російської армії, уродженець Грузії Джемал НАКАЇДЗЕ був завербований грузинськими спецслужбами в лютому 2008 року. Спецслужби вийшли на контакт із старшиною, коли він приїхав на батьківщину у відпустку. За збір і передачу російських військових таємниць грузинські розвідники пообіцяли Д.НАКАЇДЗЕ грошову винагороду і квартиру в Батумі.

Стаття Кримінального кодексу РФ 275 ("Державна зрада") передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років. Проте через те, що Д.НАКАЇДЗЕ має державні нагороди і активно співпрацював зі слідством, Північно-Кавказький окружний військовий суд на три роки знизив для нього нижню межу покарання.

Через зраду Д.НАКАЇДЗЕ позбавлений військового звання.