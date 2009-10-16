Тигипко считает, что НБУ и Кабмин ведут со вкладчиками нечестную игру

Претендент на пост Президента Сергей ТИГИПКО считает, что ситуация вокруг крупнейших банков из числа проблемных свидетельствует об отсутствии системности и прозрачности в работе Национального банка и Кабинета министров.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии С.ТИГИПКО по поводу, в частности, информации о продолжении моратория на удовлетворение требований кредиторов в «Родовид Банке» - банке, где проходит рекапитализация за счет госбюджета и куда планируется перевести вклады из проблемного “Укрпромбанка”.

«В работе с проблемными банками нужна прозрачность и системность. Пока же мы видим противоречивые решения, производящие впечатление не совсем чистой игры по правилам, которые постоянно меняются», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

«Никто в НБУ или Кабмине не сможет объяснить, почему рекапитализированный - по утверждению первых лиц государства – банк до сих пор не платежеспособен. А это именно так, если уже есть необходимость продолжить мораторий, - заявил политик. – Сохранение запутанной ситуации вокруг наибольших банков из числа проблемных свидетельствует об отсутствии системности и прозрачности в работе Нацбанка и Кабмина».

«Заявления о том, что вкладчиков вот-вот осчастливят, используются исключительно в предвыборных целях, - возмущается С.ТИГИПКО. - Между тем, не все понятно и в таком важном вопросе, как объемы и способы использования средств, которые направляются в поддержку проблемных банков. Но это все - деньги вкладчиков, деньги всех налогоплательщиков».