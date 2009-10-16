Директор Артеку зі свідка став обвинувачуваним

Статус директора "Артека" Бориса Новожилова у справі про розбещення дітей змінили зі свідка на обвинувачуваного.

Про це "Українській правді " повідомила прес-секретар Новожилова Людмила Лозова.

"Бориса Новожилова сьогодні перевели зі статусу свідка в статус обвинувачуваного", - сказала вона.

Також за словами Лозової, станом на 16:50 у квартирі родичів директора "Артеку" проводиться обшук.

"Ми підозрюємо, що в ході цього обшуку можуть бути знайдені підкинуті компрометуючі матеріали", - заявила прес-секретар.

За її словами, у квартирі, де проводиться обшук, Новожилов не був вже три роки.