Журналісти нагадують політикам про права людини й таємницю слідства

Звернення журналістів України до політиків

Україна вступає в чергову виборчу кампанію. Ми, журналісти, добре усвідомлюємо ступінь власної відповідальності в цей період, ступінь тиску з боку політиків, ступінь спокус і ступінь власної гідності.

Ми готувалися до найскладнішої кампанії в історії України. Виявилося, готуватися треба було до найбруднішої.

За тиждень до старту виборчих перегонів ви, політики, без крихти порядності, без найменшого сумніву, за мить вмокнули Україну в найгидотніший скандал, який тільки можна було уявити.

Це вам наплювати на дітей, чиє майбутнє ви перекреслили заради свого рейтингу.

Це ви знищуєте Артек на догоду своїм політичним інтересам.

Це через вас Україну вважатимуть сексуальним відстійником Європи.

І ви хочете бути президентами ТАКОЇ країни?

Є базові речі, шановні політики: це права людини, це таємниця слідства, це презумпція невиновності. Нагадуємо, що є ще й елементарна порядність і людяність.

Ми не братимемо участі у ваших брудних іграх. Ми закликаємо своїх колег утриматися від смакування інтимних деталей сексуально-політичних скандалів до завершення слідства. Установлювати винних, а тим більше оприлюднювати їхні імена – це не справа політиків і журналістів.

Звернення підписали: Роман Чайка (телеведучий 5-го каналу), Володимир Бойко (незалежний журналіст), Антон Підлуцький (головний редактор “РБК Україна”), Тетяна Чорновіл (кореспондент “Оглядача”), Вахтанг Кіпіані (заступник головного редактора ТVi), Яна Конотоп (телеведуча 5-го каналу).