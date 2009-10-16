Міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК заявляє, що мовні рекомендації уряду захищають права національних меншин.

Про це І.ВАКАРЧУК заявив в інтерв`ю газеті «Коммерсантъ-Украина» (№ 177 від 16 жовтня 2009 року), коментуючи постанову уряду № 1033.

«Ця постанова має рекомендаційний характер, і якщо ви прочитаєте її уважно, то виявите, що воно захищає права національних меншин. Ніхто не має наміру нікого карати за невиконання цієї постанови. Вона була прийнята, щоб, нарешті, врегулювати відносини у школі. Адже діти, які говорять українською мовою, мають право сказати вчителеві: «Я хочу, щоб ви зі мною спілкувалися українською», або іншою мовою, якою вони спілкуються, наприклад російською. Фактично, це ще одна можливість для батьків і дітей», - сказав І.ВАКАРЧУК.

Міністр також нагадав, що рішення про проведення зовнішнього тестування виключно українською мовою, починаючи з 2010 року, було ухвалене два роки тому. «Це рішення відповідає 10-й статті Конституції, згідно з якою державною мовою є українська. Наша країна дає можливість дітям здобути середню освіту рідною мовою, а, вступаючи до вищої школи, молоді люди як громадяни України мають знати державну мову», - пояснив він.

І.ВАКАРЧУК також відзначив, що представники національних меншин вивчають українську мову з першого класу. «Крім того, згідно з нашою програмою, от уже більше двох років вони факультативно вивчають інші предмети українською. Врешті-решт, знати державну мову - це природно! А оскільки про це рішення було відомо ще два роки тому, складнощів не повинно виникнути. Тим паче, що до тестування ще вісім місяців», - вважає міністр.

На його думку, в суспільстві штучно нагнітається ситуація навколо проведення зовнішнього тестування українською мовою. «Реального опору я не бачу. Я зробив акцент на проблемі, яка дійсно існує. А деякі люди замість того, щоб допомогти дітям опанувати українську мову, просто нагнітають обстановку. Цими рішеннями я саме і звернув увагу суспільства на те, що проблема сама не розв’яжеться. Вам не здається дивним, що всі діти спокійно вчаться і лише деякі дорослі хворобливо реагують? До мене просто не було міністра, який затвердив би необхідність вивчення української мови. Напевно, тому що боялися», - припустив І.ВАКАРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою №1033 від 30 вересня 2009 року затвердив зміни до Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

Зокрема, згідно зі змінами, в державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі мовою навчання визнається українська мова. Поряд з українською мовою у навчально-виховному процесі в державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах можуть застосовуватися і вивчатися мови національних меншин.

Змінами передбачено, що у робочий час в державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі постійно має застосовуватися українська мова, а в державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі з навчанням мовою національної меншини разом з українською мовою - також мова, якою здійснюється навчально-виховний процес в цьому закладі.