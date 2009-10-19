Конференція «Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні і аспекти”(м. Суми)

Запрошують взяти участь у роботі IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні і аспекти», яка відбудеться 11 - 12 грудня 2009 р. на базі юридичного факультету ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України" (м. Суми, вул. Петропавлівська, 57). Метою конференції є актуалізація проблем забезпечення прав та свобод людини в умовах сучасного державотворення, обговорення вдосконалення форм та механізмів їх захисту, ролі судових і правоохоронних органів у цих процесах, а також міжнародного співробітництва в сфері прав людини, проблеми приведення національного законодавства і правозастосовчої практики України у відповідність до міжнародних норм і стандартів. Планується засідання таких секцій: 1) Права людини: історико-теоретичний аспект; 2) Міжнародно-правові і конституційні засоби захисту прав людини; 3) Діяльність судових і правоохоронних органів у механізмі захисту прав людини: проблеми законності; 4) Права людини і глобальні проблеми XXI століття. 5) Проблеми захисту прав людини в умовах фінансово-економічної кризи. Робочі мови : українська, російська, англійська. До участі в роботі науково-практичної конференції запрошуються студенти, курсанти, аспіранти та молоді науковці. Для участі в конференції Вам необхідно до 1 листопада 2009 р. надіслати поштою на адресу оргкомітету заявку на участь, тези доповіді у друкованому вигляді та належним чином завірену рецензію наукового керівника. Оргкомітет: jurrights@meta.ua