20-21 жовтня 2009 року у Києві (готель «President Hotel», вул. Госпітальна, 12) відбудеться міжнародна конференція “Якість виборів як основа зміцнення демократії», яку проводить Лабораторія законодавчих ініціатив за участі та сприяння Генерального Директорату політичних справ Ради Європи, Венеціанської комісії, Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, Центральної виборчої комісії України у партнерстві з Інститутом виборчого права та Комітетом виборців України. Початок заходу – 20 жовтня о 13.00.

Метою проведення заходу є обговорення міжнародних стандартів демократичних виборів у контексті майбутніх президентських виборів в Україні, забезпечення якісних суспільних змін через дотримання виборчого законодавства, прозоре фінансування виборчої кампанії, зрілий політичний діалог та дебати. У рамках конференції заплановано проведення пленарного засідання «Забезпечення якісних виборів: від дискусії до втілення» та двох панельних дискусій: «Вибори 2010: чи є в Українців вибір? /Стан, якість та перспективи української політичної еліти/» та «Усвідомлений вибір та якість політичного діалогу: роль організацій громадянського суспільства та засобів масової інформації».

До уваги ЗМІ! В другий день конференції (21 жовтня) о 14.00 відбудеться брифінг для журналістів, у якому візьмуть участь Голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив Ігор КОГУТ, Експерт з правових питань Венеціанської Комісії Сергій КУЗНЄЦОВ та інші організатори конференції. Брифінг відбудеться в конференц-центрі готелю «President Hotel» (1-й поверх).

До участі у конференції запрошено: Ігоря КОГУТА, Голову Ради Лабораторії законодавчих ініціатив; Володимира ШАПОВАЛА, Голову Центральної виборчої комісії; Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО, Народного депутата України, Заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, Президента Інституту виборчого права; Олександра ЛАВРИНОВИЧА, Першого заступника Голови Верховної Ради України; Михайла ЦУРКАНА, заступника Голови Вищого Адміністративного суду України; Дениса КОВРИЖЕНКА, Директора з правових питань Лабораторії законодавчих ініціатив; Володимира КОВТУНЦЯ, Експерта з виборчого права; Андрія ШЕВЧЕНКА, Народного депутата України, Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації; Сергія КУЗНЄЦОВА, Експерта з правових питань Відділу виборів та референдумів Венеціанської Комісії; Срджана ДАРМАНОВИЧА, члена Венеціанської комісії від Чорногорії, Професора факультету права Університету Чорногорії; Євгена РАДЧЕНКА, Директора з розвитку Міжнародної громадської організації «Інтерньюз-Україна»; Олександра БОГУЦЬКОГО, Генерального директора Міжнародної комерційної телерадіокомпанії «ICTV»; Мирослава ПОПОВИЧА, Директора Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, академіка Національної академії наук; Наталію АМЕЛЬЧЕНКО, Завідувачку кафедрою політології Національного Університету «Києво-Могилянська Академія», кандидата філософських наук, доцента; Ірину БЕКЕШКІНУ, Наукового керівника Фонду «Демократичні ініціативи»; Михайла МІНАКОВА, Старшого програмного менеджера ПРООН, доцента кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА, доктора філософських наук; Володимира ФЕСЕНКА, Голову Правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»; Мирослава МАРИНОВИЧА, Віце-ректора Українського Католицького Університету; Михайла ПОГРЕБИНСЬКОГО, Директора Київського центру політичних досліджень та конфліктології; Сергія ГАЙДАЯ, Директора зі стратегічного планування соціально-інжинірингового агентства «Гайдай.Ком»; Олександра ЧЕРНЕНКА, Голову правління Комітету виборців України; Вікторію СЮМАР, Виконавчого директора Інституту масової інформації; Романа КОБЦЯ, Керівника Інформаційного центру незалежного оцінювання, Аналітичного директора ГО «Ідеальна країна», кандидата філософських наук; Єгора СОБОЛЄВА, Координатора Незалежного бюро журналістських розслідувань «Свідомо»; Ольгу АЙВАЗОВСЬКУ, Голову Правління ВГО Громадянська мережа ОПОРА. Також на закриття конференції запрошено Жана-Луї ЛОРАНА, Генерального директора з питань демократії та політичної діяльності Ради Європи.

Крім того, у заході планують взяти участь представники органів державної влади (Центральної виборчої комісії, Верховної Ради України, Секретаріату Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України), місцевого самоврядування та політичних партій, провідних аналітичних центрів та громадських організацій, наукових інституцій, засобів масової інформації з усією України (близько 100 учасників).

Ця конференція є завершальним заходои серії публічних обговорень, запланованих Лабораторією законодавчих ініціатив спільно з Радою Європи напередодні президентських виборів в Україні та Форуму Ради Європи «За майбутнє демократії». Аналогічні заходи пройшли в Одесі (2-3 липня 2009 року), Донецьку (23-24 липня 2009 року) та Львові (24-25 вересня 2009 року) з метою залучення якнайширшого кола зацікавлених осіб з різних регіонів України до обговорення питань щодо належного виконання виборчого законодавства та міжнародних стандартів, проблеми фінансування виборів, громадського моніторингу перебігу виборчої кампанії (формування комісій, процесу агітації та висвітлення перебігу виборів, перебігу голосування та підрахунку голосів) тощо.

З питань акредитації на захід представників ЗМІ звертайтесь за телефоном 8(068)240-21-36 (В’ячеслав).

Із додатковими питаннями звертайтеся до Наталії МАТВІЄНКО (natalya@laboratory.kiev.ua) або Марії КОВАЛЬ (info@laboratory.kiev.ua) за телефоном: +38 (044) 531 37 68 (офіс).