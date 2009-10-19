У БЮТ думають, що скоро з’являться нардепи-канібали та терористи

Фракція Блоку Юлії Тимошенко наполягає на розгляді завтра у Верховній Раді України законопроекту про скасування депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Погоджувальної ради сказав перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, нічого не заважає парламенту завтра першим питанням розглянути це питання і почати позбавляти народних депутатів недоторканності.

На думку А.КОЖЕМ’ЯКІНА, враховуючи наслідки останнього скандалу навколо «Артеку», може статися так, що під час виборчої кампанії «з’являться народні депутати-канібали, терористи і «злодії в законі».

А.КОЖЕМ’ЯКІН вважає, що діти, які постраждали внаслідок цього скандалу, їхні батьки і народні депутати під час розслідування справи мають перебувати в рівних умовах.

Він закликав депутатів з фракцій Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина підтримати законопроект про скасування депутатської недоторканності.