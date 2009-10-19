Етнічні українці мають боротися за місця у парламентах країн проживання

Претендент на пост Президента Сергій ТІГІПКО вважає, що етнічні українці повинні боротися за місця у парламентах країн проживання.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі С.ТІГІПКА з приводу парламентських слухань, що відбулися минулого тижня у Києві, де обговорювалися питання зміцнення зв`язків з українськими громадами за кордоном.

«Українській діаспорі треба боротися не за представництво у Верховній Раді, а за місця у парламентах країн проживання», - сказав С.ТІГІПКО.

С.ТІГІПКО закликав брати приклад з угорської громади в Румунії, чий лідер Марко БЕЛА 16 жовтня заявив, що «угорці нарівні з усіма є господарями цієї країни». Очолюваний М.БЕЛОЮ Демократичний союз угорців Румунії представлений в парламенті, в певні періоди входив до правлячої коаліції і навіть висунув свого кандидата у Президенти.

«Українці є третьою за чисельністю етнічною спільнотою в Румунії, але, на відміну від угорців, вони навіть не намагаються створити власну партію, задовольняючись подачкою Бухареста у вигляді закріпленого за ними одного депутатського мандата. І Україна їх до цього ніяк не підштовхує», - заявив С.ТІГІПКО.

Він нагадав, що угорські політичні рухи представлені в облраді Закарпаття, а румуни в Чернівецькій області вже кілька років вимагають закріпити за ними посаду першого заступника губернатора.

«Ні 240 тисяч українців в Білорусі, ні майже три мільйони в Росії, ні чверть мільйона в Польщі не консолідовані навколо спільної політичної платформи. На слуханнях 14 жовтня представники української діаспори із західних країн вимагали закріплення за ними місць у Верховній Раді. Чому б їм не поклопотатися про представництво в парламентах тих країн, де вони проживають, і там допомагати історичній батьківщині? І наша держава повинна їм у цьому сприяти», - сказав С.ТІГІПКО.

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