Суд задовольнив позов Портнова до газети «Україна молода»

Печерський районний суд Києва задовольнив позов члена фракції БЮТ Андрія ПОРТНОВА до газети «Україна молода», яка поширювала звинувачення проти народного депутата.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, про це заявила адвокат А.ПОРТНОВА Олена ІСАЄВСЬКА.

Адвокат зазначила, що процес тривав понад 7 місяців. До справи були залучені свідчення органів прокуратури, СБУ та МВС, які повідомили суду, що народний депутат А.ПОРТНОВ не має жодного стосунку до будь-якої незаконної та протиправної діяльності.

О.ІСАЄВСЬКА заявила, що стосовно головного редактора газети Михайла ДОРОШЕНКА «буде здійснено комплекс правових заходів, направлених на повне позбавлення особистого майна в рамках нових цивільних позовів народного депутата проти головного редактора газети».

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року «Україна молода» опублікувала статтю про нібито причетність народного депутата А.ПОРТНОВА до діяльності рейдерського угрупування Олександра КАПІТОНОВА («Капітошки») і смерті прокурора Дніпропетровської області Володимира Шуби.