У КВУ кажуть, що керівників ЗМІ змушують ходити до штабів кандидатів

Комітет виборців України занепокоєний процесами, які можна охарактеризувати як повернення цензури в загальнонаціональні та регіональні засоби масової інформації останнім часом.

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН голова правління КВУ Олександр ЧЕРНЕНКО.

Він зазначив, що КВУ вже неодноразово висловлювався щодо засилля в ЗМІ “замовних” матеріалів, однак останнім часом почалися з’являтися ознаки прямої цензури.

“Наше занепокоєння викликає фактичне повернення цензури в окремі ЗМІ. В останній місяць ми отримали сигнали з різних регіональних і загальноукраїнських редакцій про введення прямої цензури на згадування певних прізвищ, на згадування критичної інформації про певних політиків”, - сказав О.ЧЕРНЕНКО.

За його даними, редакторів та топ-менеджерів деяких видань “просто зобов’язали ходити на засідання передвиборчих штабів”.

“Залишається надія, що, як і свого часу, журналістська самоорганізація змогла протистояти цензурі, то коли почнеться серйозний тиск і серйозні втручання в журналістську роботу, то можливо наше журналістське співтовариство не буде мовчати”, - висловив сподівання О.ЧЕРНЕНКО.

Він також наголосив на іншому технічному моменті, пов’язаному з виборчим процесом, а саме на формуванні виборчих округів. В КВУ переконані, що обласні ради формально підійшли до їх формування.

“Ми побачили, що обласні ради подали ці пропозиції, не ненапружуючись. Дехто, у кого кількість округів не змінилась, в порівнянні з попередніми виборами, вони в таких межах їх і подали, решта – у кого змінилась – нарізали округи абияк”, - сказав голова правління КВУ.

За словами О.ЧЕРНЕНКА, є округи з великою кількістю виборчих дільниць, є округи з меншою кількістю, але часто округи “нарізалися” так, що від дільничних до окружних комісій відстань іноді перевищує 100 км, які доведеться долати взимку при ожеледиці та інших поганих погодних умовах. “Це безкінечне затягування і самого підрахунку голосів, і дуже сильно фізично виснажить членів виборчих комісій. І, очевидно, чим довше бюлетені, протоколи будуть їхати з дільниці в округ, тим більше буде спокуси, можливостей десь заїхати в адміністрацію, десь втрутитися в цей процес, і таким чином дещо змінити дані”, - зазначив О.ЧЕРНЕНКО.

На його переконання, якщо ЦВК “без застережень прислухається до порад місцевих рад” і не внесе свої корективи, нормальний виборчий процес не буде організований.