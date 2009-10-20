Таксисти готуються до всеукраїнського страйку
Доходи зменшилися, податок лишився...
Водії таксі вимагають зменшити податкове навантаження та скасувати постанову про додаткові відрахування до Пенсійного фонду. Водночас перевізники розробляють програму реформування таксоперевезень.
Податок, який нині сплачує таксист, як фізична особа-підприємець, є непосильним тягарем, каже в інтерв’ю „Німецькій хвилі” голова Асоціації профспілок автотранспортників України Андрій Корчинський. Через кризу прибутки таксистів зменшилися майже на 70 відсотків, грошей вистачає лише на проживання, а податок залишився на рівні 200 гривень, додає голова асоціації. «Відтак ми вимагаємо, щоб держава скасувала додаткові стягнення, - каже Корчинський. - Щодо розміру податку, то він має не перевищувати за нашими розрахунками 80 гривень».
Схему розрахунку податкового навантаження для таксистів перевізники прописали в проекті концепції розвитку таксоперевезень на 2010-2012 роки, яка має лягти в основу державної програми „Таксі України”. Відтак розмір податку в ідеалі мав би залежати від кількості населення міста.
Водночас „таксист” має стати професією, пояснює Корчинський. У проекті стратегії розвитку враховано правове поле діяльності: ліцензування, реєстрація авто, оновлення автопарку, а також безпеку пасажирів.
Доречним було б запровадження так званої „картки таксиста”, де відмічалися порушення з надання послуг, каже Корчинський. Отримати таку картку може перевізник зі стажем водіння не менше трьох років, і з рекомендаційним листом. Проект програми розвитку впродовж двох тижнів обговорюватимуть таксоперевізники інших регіонів, а вже впродовж місяця проект передадуть до Держкомпідприємництва.