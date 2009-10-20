Доступне житло неможливе через чиновників - експерт

За системи узгоджень і хабарів, що склалася, будівництво доступного житла неможливе в принципі, вважає президент корпорації «Альянс» Сергій КОНОНОВ. Про це він пише в своїй статті, опублікованій в тижневику «Дзеркало тижня» №40 за 17-23 жовтня ц.р.

«Якщо взяти умовну ціну квадратного метра житла – 1000 доларів, то реальна собівартість будівництва - 200 доларів. Решту складають: хабарі чиновникам (близько 20% вартості), виконання технічних умов (20-30%), безплатні квартири, що передаються місцевій владі (20%), а також ціна грошей, вкладених в будівництво (20%)», - стверджує С.КОНОНОВ.

Щоб одержати всі необхідні дозволи (а це близько 50-60 документів), будівельній організації треба витратити не менше 2-3 років, оббиваючи пороги 20-25 різних структурних підрозділів обласних, міських і районних правоохоронних і контролюючих органів, включаючи органи влади і місцевого самоврядування. Така система ідеально підходить для процвітання корупції.

«Така система призвела до того, що багато компаній, які купили землю три роки тому, вклавши в свої будівельні проекти значні кошти, пройшовши коштовну процедуру і складну систему узгоджень, загнані при цьому в жорсткі терміни початку і завершення будівництва, були вимушені починати і продовжувати будівництво, незважаючи на те, що криза в галузі вже почалася. Ті, у кого вистачило грошей - встигли завершити будівництво, а решті довелося заморозити об`єкти або ж взагалі піти з ринку. Тисячі людей, які вклали свої «кровні» в майбутні квартири, тепер можуть розраховувати тільки на диво», - вважає С.КОНОНОВ.

Чималу частку кошторису будівництва займає виконання технічних умов. Будівельники зобов`язані підвести газ, воду, електрику, а потім безплатно передати все це комунальним підприємствам, щоб ті одержували плату з мешканців.

«Ще одна стаття витрат – необхідність віддавати від 12 до 25% квартир місцевій владі. Чиновники заявляють, що передають це житло черговикам. Проте на ділі багато безплатних квартир продаються через підструктурні організації. Якби ці безплатні квартири влади віддали будівельникам або інвесторам, багато будівництв вдалося б завершити. До речі, згідно із Законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі і житлового будівництва» влада не має права вимагати безплатні відсотки. Проте чиновники трактують його так, що це не стосується об`єктів, запущених у будівництво до виходу закону», - зазначає експерт.

За словами С.КОНОНОВА, всі ці чинники роблять неможливою появу доступного житла для українців, незважаючи на всі передвиборні обіцянки політиків. Ситуацію посилює те, що популістські антикризові закони фактично не працюють і, найголовніше - в більшості випадків навіть не стосуються основних проблем у будівельній сфері.