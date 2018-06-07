За педофілію депутатів постраждали судді і Президент?

Сьогодні Верховна Рада розглядала питання зняття депутатської недоторканності. Це питання стало на порядок денний через скандал, що виник навколо справи про згвалтування і розбещення малолітніх, до якого нібито причетні народні депутати.

Уколов не з`явився, зате Терьохін кокетував

Депутати всіх фракцій геть відмовлялися висловлювати свою особисту довіру – недовіру щодо оприлюдненої колегами інформації, зводячи свої вимоги до зняття недоторканності і звільнення міністра Луценка, який нібито не розслідував кримінальну справу.

Уся інтрига в самому сесійному залі зводилася до того – в якому саме вигляді зніматимуть недоторканність: чи тільки з народних депутатів України, чи з депутатів, суддів і Президента.

Говорили, що в зал сьогодні повинен прийти бютівець Віктор Уколов, ім`я якого вперше було згадане в секс-скандалі і який нібито нині перечікує кампанію в глухому селі. Говорили, що «регіонали», користуючись недоторканністю, мали намір його демонстративно-показово побити. Щоб знав, як дітлахів кривдити. Уколов не прийшов.

Але прийшов інший бютівець – Сергій Терьохін. Я бачила, як у сесійному залі, йому потискали руку і всіляко висловлювали співчуття навіть нашеукраїнці. А він напівжартом манірно складав долоню для рукостискання. Мовляв, чи не соромно вам потискати мені руку? А в ложі преси, спостерігаючи за цим, в цей же час обговорювали правдоподібність, вірогідність того, чи входить педофілія в перелік його гріхів.

Журналісти також намагалися з`ясувати, хто в парламенті доведені гомосексуалісти і чи схожі вони на педофілів, в думках розширюючи перелік клієнтів студії Полюховича. Хтось, побачивши Януковича-молодшого, кинув дотеп, що тато дозволив йому прийти до Ради, дізнавшись, що Уколов виїхав в ліс. Похмурий був гумор, за яким ховалася міцна нелюбов до народних обранців. Нелюбов до бютівців, представник яких Сергій Соболєв говорив, що є каста людей, яка може творити все, що хоче, зокрема розголошувати свідчення, які неможливо підкріпити фактами. Нелюбов – до «регіоналів», які, звинувачуючи Луценка в тому, що він гальмував справу, засуджували тих, хто розголосив таємницю слідства. Засуджували, чомусь забувши, що першим став публічно розповідати про скандал, їх однопартієць Вадим Колесніченко.

Панове, хто ще не піарився на скандалі?

Недоторканність і педофілія

Сьогодні розглядалися два законопроекти про зняття недоторканності. Законопроект №1735 під авторством Івана Кириленка (БЮТ) і В’ячеслава Кириленка (група «За Україну!»), який був зареєстрований в парламенті ще 2007 року і який пройшов затвердження в Конституційному Суді. Цей проект закону був однією з виборчих фішок обох політсил, передбачаючи зняття недоторканності з депутатів. Він був готовий до ухвалення. Але, на жаль, багатостраждальний законопроект набрав лише 206 голосів.

Не та справа - альтернативний законопроект «регіоналів». Вони запропонували проект закону (№3251) , який представив один з авторів, перший віце-спікер Олександр Лавринович. Цей законопроект, яким передбачалося зняти недоторканність з усіх одразу – з депутатів, Президента і з суддів, – зібрав 390 голосів.

Зняття депутатської недоторканності, за яке проголосували депутати, – це таке загальне рішення, щоб випустити пару. Насправді не існує жодних проблем з тим, щоб зняти недоторканність з нардепа, якщо таке подання дала Генпрокуратура. Верховна Рада практично завжди давала на це свою згоду. Хоча історія знає приклади, коли з таким дозволом під слідство потрапляли люди, чия провина так і не була доведена. Це і нині покійний депутат Микола Агафонов, і екс-депутат, колишній начальник Градобанку Віктор Жердицький. Не знаємо, які там операції проводив його банк з коштами німецького уряду, але факт залишається фактом – всі українські остарбайтери одержали свої гроші, а людина п`ять років відсиділа. Верховна Рада дала в 1994 році згоду на зняття недоторканності з нардепа Юхима Звягільського, але той вчасно виїхав з України, повернувся за рік, вже невинним. Чому тепер було не створити тимчасову слідчу комісію, як планували раніше?

Кому потрібний прийнятий сьогодні в залі законопроект регіоналів про зняття недоторканності з депутата? Сьогодні Верховна Рада немовби зробила перший крок з відміни недоторканності. Нагадаємо, для законів, якими вносяться зміни до Конституції, передбачена окрема процедура. Спочатку парламент дає згоду відправити проект закону для висновку до Конституційного суду.

Згідно із законопроектом, депутати немовби перестають бути недоторканними. Тобто щодо них може проводитися слідство. Але, як сказав перший віце-спікер Олександр Лавринович, є «свої нюанси із запобіжним заходом». Цим же законопроектом передбачається, що недоторканність з депутата можна зняти тільки після набуття чинності обвинувального висновку суду. Уявляєте, скільки часу може тривати суд? Роками. Замість недоторканності депутати одержують новий ступінь імунітету. Але не переживатимемо. Цей закон набуде чинності після того, як пройде «конституційний нагляд». А після цього, але не раніше, ніж на наступній сесії парламенту він повинен буде пройти ще через сесійний зал і зібрати триста голосів. Але при цьому, якщо в нього знову вноситимуться зміни, він знову повинен буде пройти «нагляд» в КС. Отже провести новий закон про «зняття» недоторканності – це так само непросто і довго, як заарештувати депутата, якщо керуватися цим новим законом.

Отак найзавзятіші захисники народу, борються з педофілією, зміцнюють імунітет. Просто не дають себе заарештувати.

Маша Міщенко