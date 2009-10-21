Омбудсмен пропонує ввести відповідальність за користування секс-послугами
09:09, 21 жовтня 2009Права людини
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Та перегляд дитячого порно в Інтернеті
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА пропонує внести зміни до кримінального законодавства, якими передбачити відповідальність клієнтів за користування секс-послугами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у парламенті з приводу розслідування правоохоронними органами кримінальної справи щодо розбещення двох неповнолітніх дітей.
Разом з тим Омбудсман пропонує встановити відповідальність за перегляд в Інтернеті дитячої порнографії.
Також під час свого виступу, Н.КАРПАЧОВА висловила здивування, чому органи досудового слідства досі не провели судово-медичної експертизи батька, затриманого у справі про розбещення дітей.
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