Всеукраїнський конкурс "Винахід року": критерії експертної групи

У листопаді 2009 року розпочинає роботу експертна група, що підбиває підсумки трьох турів Всеукраїнського конкурсу "Винахід 2009" та готує подання конкурсній комісії для затвердження.

Всеукраїнський конкурс "Винахід року" Державний департамент інтелектуальної власності проводить щороку в усіх регіонах України з 2000 року. Мета заходу – популяризація винахідницької діяльності серед широких верств науково-технічної громадськості України, заохочення виробничників до впровадження результатів інтелектуальної праці у виробництво, а також виявлення найталановитіших і найперспективніших розробок, привернення до них уваги вітчизняних та іноземних інвесторів і підприємців.

Про те, як відбувається захід розповів голова експертної групи конкурсу, перший заступник директора ДП «Український інститут промислової власності», доктор технічних наук Лев Глухівський.

У положенні про конкурс зазначається, що в ньому можуть брати участь підприємства, установи, організації, дослідницькі групи та інші незалежно від їх відомчої підпорядкованості, форм власності та місця знаходження, а також окремі фізичні особи. Які винаходи можуть подаватися для участі в конкурсі?

Конкурс проводиться за 17 номінаціями, серед яких “Кращий винахід року” і кращі винаходи серед молоді, жінок та в галузях агропромислового комплексу, біотехнології та харчової промисловості, будівництва, медицини й фармакології, металургії, транспорту, збереження навколишнього середовища, задоволення життєвих потреб людини та інших.

У номінації “Кращий винахід року” та „Кращий винахід року в регіоні” беруть участь усі представлені на конкурс винаходи (корисні моделі), а в номінації “Кращий винахід року серед молоді” – винаходи (корисні моделі), щонайменше одному з авторів яких на поточний рік не більше ніж 30 років.

Галузеву номінацію винаходів, представлених на конкурс, учасники конкурсу визначають самостійно й позначають у бланках заяви та анкети.

З усіх об’єктів інтелектуальної власності до участі в конкурсі приймаються тільки винаходи та корисні моделі, які охороняються чинними патентами України. Перевага надається винаходам та корисним моделям, які мають вагоме значення для розвитку науки і технології, а також підвищення якості життя та активізації діяльності людини.

Враховується також продаж ліцензії в Україні чи за кордоном, ступінь розробки технічного рішення, термін, необхідний для його впровадження, і строк окупності впровадження, збільшення обсягу постачання продукції, виробленої із застосуванням винаходу, або покращення її якісних характеристик, обсяг потенційного ринку споживачів (сегмент ринку, на який розраховано нову продукцію, технологію тощо за патентом) в Україні та за кордоном тощо.

У випадках, коли кілька винаходів об’єднані функціонально, спрямовані на досягнення єдиної мети та складають серію, кожен з них оформлюється та подається на конкурс окремо. Під час аналізу та оцінки таких винаходів береться до уваги комплексний підхід.

До участі в конкурсі не приймаються винаходи та корисні моделі, які посіли призові місця в попередніх конкурсах "Винахід року"; патенти на які видано раніше, ніж за 3 роки до дати оголошення конкурсу, а також ті з них, патенти на які на дату оголошення конкурсу втратили чинність тощо.

Процедура аналізу та оцінки конкурсних робіт мають встановлені критерії. У чому вони полягають?

Щороку створюється конкурсна комісія для аналізу й оцінки конкурсних робіт та визначення переможців. Вона складається зі співробітників Державного департаменту інтелектуальної власності, Українського інституту промислової власності, Національної академії наук України, Всеукраїнської асоціації патентних повірених, Всеукраїнської асоціації інтелектуальної власності, Товариства винахідників та раціоналізаторів України, Українського інституту науково-технічної та економічної інформації, Філії "Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг" Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (УкрЦІПІП), а також представників громадських, наукових організацій і вищих навчальних закладів.

До критеріїв оцінки винаходів (корисних моделей) можна віднести: вид охоронного документа, відповідність загальнонаціональним пріоритетам, рівень винаходу, інноваційну та економічну привабливість винаходу, показники бізнес-плану тощо. Саме вони формують загальну кількість балів для учасників конкурсу.

Аналіз та оцінка конкурсних робіт проводяться в три тури. Спочатку відбувається перевірка конкурсних матеріалів на їх комплектність та відповідність вимогам положення про конкурс, при цьому попередня оцінка представленого винаходу (корисної моделі) здійснюється оргкомітетом. Протягом листопада він формує масив конкурсних робіт і підбиває підсумки першого туру.

До другого туру конкурсні роботи відбирають за кількістю набраних за попередньою оцінкою балів. Критерій відбору – n ≥ 0,1 N, де n – виставлений бал, а N – найвища попередня оцінка.

Науково-технічна експертиза конкурсних робіт відбувається в другому турі. За встановленими критеріями експертна група виконує повторну оцінку конкурсних матеріалів, а також аналізує актуальність представлених робіт, глибину та оригінальність технічного рішення, нестандартність і комплексність підходу, інші якісні аспекти. З урахуванням цього експертна група має право колегіальним рішенням додати до загальної оцінки винаходу від 5 до 20 балів. До 1 лютого наступного року експертна група підбиває підсумки другого туру й визначає претендентів на перемогу в кожній номінації.

Результати другого туру конкурсна комісія розглядає в третьому турі. При цьому здійснюється остаточний аналіз та визначається оцінка конкурсних робіт. За підсумками третього туру конкурсна комісія до 15 березня наступного року підбиває підсумки та колегіально виносить остаточне рішення щодо переможців конкурсу.

Хто здійснює організаційне забезпечення конкурсу?

Науково-методичне та організаційно-технічне забезпечення конкурсу та загальна координація робіт з його проведення покладаються на оргкомітет, який складається з працівників УкрЦІПІП, про який уже згадувалося. До його основних завдань належать приймання та реєстрація матеріалів, які подаються на конкурс, їх оцінка згідно з встановленими критеріями, забезпечення перевірки відповідності матеріалів умовам конкурсу, систематизація та узагальнення висновків експертної групи та конкурсної комісії, підготовка та проведення фіналу конкурсу.

Процедура подання документів на різноманітні конкурси та їх набір начебто всім відомі: заява, анкета тощо. Чи є якісь відмінності у формуванні пакету матеріалів від загальноприйнятих правил?

Звичайно. Подаючи документи на конкурс, необхідно додати копію патенту винаходу (корисної моделі), повний опис винаходу, розрахунки економічного ефекту від впровадження винаходу та потенційного обсягу ринку споживачів продукції, технології тощо за патентом і прогнозовані темпи зростання його виробництва. Якщо цей винахід чи продукція, виготовлена завдяки впровадженню винаходу, експонувалися на міжнародних виставках, то необхідно подати документи, які це підтверджують.

Відомо, що нагородження переможців відбувається навесні в Міжнародний день інтелектуальної власності, який відзначається за ініціативи Всесвітньої організації інтелектуальної власності…

Так, переможцям конкурсу в номінаціях "Кращий винахід року" і "Кращий винахід року серед молоді" вручаються дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів. Переможцям у галузевих номінаціях та в номінації "Кращий винахід року в регіоні" вручаються дипломи. За оригінальність та нетрадиційність підходу до вирішення технічної проблеми запроваджуються заохочувальні нагороди. З числа фіналістів конкурсна комісія обирає претендентів на нагородження медалями ВОІВ. Золоті медалі Всесвітньої організації інтелектуальної власності вже отримали понад 60 вітчизняних винахідників.

Леве Йосиповичу, конкурс "Винахід року" триває вже майже 10 років, чи можна зробити якісь узагальнюючі кількісні та якісні висновки?

Спочатку звернемося до статистики. Ось, наприклад, тільки за останні п’ять років до участі в конкурсі подано 1635 винаходів. З них до другого туру пройшло 935, тобто більше половини. Це, безумовно, хороший кількісний показник. До складу учасників входять як юридичні, так і фізичні особи, їх співвідношення – приблизно 50/50.

Треба зазначити, що в сучасних умовах розвитку економіки роль індивідуального винахідника, тобто фізичної особи, відсувається, на жаль, на другий план. Такі індивідуальні винаходи використовуються, головним чином, у маленьких господарствах.

Якщо говорити про показник якісний, то варто зазначити, що конкурси "Винахід року" відображають сучасні тенденції економічних процесів, які відбуваються в країні, стан її законодавчої бази тощо.

За поданими на конкурс заявками можна визначити успішні галузі та їхні потреби, а також кращі виробничі колективи. Деякі з них подають матеріали на конкурс уже кілька років поспіль. Це говорить про те, що вони знайшли й зайняли власні ніші на вітчизняному ринку й за кордоном і намагаються утримати позиції за рахунок переорієнтування на повсякденні потреби для покращення якості життя людини за допомогою інноваційних технологій.

Лариса Демидова