Президент Єврокомісії просить не забувати про жінок

Президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ просить лідерів країн-членів ЄС збалансовано підходити до формування нової Єврокомісії і не забувати призначати до її складу жінок.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, про це йдеться у листі Ж.М.БАРРОЗУ, надісланому ним лідерам країн-членів ЄС.

“Я би хотів вже на цьому етапі підкреслити важливість збалансованого підходу до формування Комісії, зокрема гендерного балансу”, - написано у листі Ж.М.БАРРОЗУ.

Як повідомляв УНІАН, після виборів до Європарламенту 7-11 червня цього року Ж.М.БАРРОЗУ був переобраний Президентом Єврокомісії на другий термін. Нинішній склад Єврокомісії має мандат до 31 жовтня цього року, після чого він має бути змінений.