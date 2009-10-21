Яка ксенофобія? Тимошенко нагородили за боротьбу з антисемітизмом

Мер міста захоплюється нацистами, лідер партії робить антисемітизм частиною політичної ідеології, відомий журналіст називає хасидів «кримінальними злочинцями»... Це все про країну, лідери якої розказують всьому світу про відсутність ксенофобії... Думка Висловити свою думку змусило повідомлення урядового порталу про приватний візит очільниці уряду до Ізраїлю (до речі, туди ж найближчим часом збирається її основний конкурент – Віктор Янукович). Виявилося, що Юлія Тимошенко не тільки відвідувала святі місця, а й отримала нагороду з рук Патріарха Єрусалимського Теофіла III. Далі цитую: „Ми знаємо вашу позитивну роль у політичній та церковній сферах, відзначаємо ваші заслуги в єднанні церков та визначну роль у боротьбі з антисемітизмом”, – підкреслив Його Святість Патріарх Єрусалимський Теофіл ІІІ, вручаючи Юлії Тимошенко найвищу нагороду Єрусалимської православної церкви – орден Святогробського Братства та відповідний сертифікат. …Нагадаємо, що ця нагорода вручається главам церков та главам держав за видатні заслуги перед православною церквою”. Про власні заслуги в боротьбі з антисемітизмом, правда, без нагороди, нещодавно розповідав і Віктор Ющенко, зустрічаючись у Сполучених Штатах з лідерами єврейських громад. Як людина, яка щоденно відстежує проблему ксенофобії в країні, намагався визначити, які саме конкретні дії зробили Президент, прем’єр чи лідер опозиції за останній рік. Хай дарують шановні лідери держави – але не знайшов жодного серйозного прикладу. Зате точно можу сказати, що в столиці у вільному продажу можна знайти безліч антисемітської літератури. «Свободівець» Олег Тягнибок вільно пропагує юдофобські ідеї. Але Мін’юст не бачить у його діях ознак розпалення міжнаціональної ворожнечі. Мер Ужгорода Сергій Ратушняк, смакуючи, розповідає журналістам, як саме німці влаштовували єврейські погроми й ставить риторичні запитання: «Так они, что, по паспортам проверяли или ДНК выясняли? Нет, они останавливали и говорили ты – жид, иди сюда». Але Генпрокуратура в таких словах ніяк не може знайти складу злочину. Тепер нові факти. Наприкінці вересня відомий кримінальний журналіст (а за сумісництвом – неофіційний спікер та консультант Партії регіонів щодо «силової» тематики) Констянтин Стогній вирішив описати власні спогади про паломництво брацлавських хасидів до Умані. Хто хоче, може віднайти це творіння в Інтернеті. Ось кілька цитат: «Надо отметить, что с каждым годом рос и уровень криминальной смекалки у израильских гостей»… «Кроме того, паломников во время ритуального праздника очень часто находили в пикантных ситуациях: с местными проститутками и в состоянии сильного алкогольного опъянения». Так звані «спогади» подаються абсолютно бездоказово. З таким самим успіхом журналіст міг би писати, скажімо, про концерт на Майдані чи рок-фестиваль. Хоча політику-початківцю, яким напевне вважає себе Костянтин Стогній, звичайно ж, набагато краще напрацьовувати бали на «єврейській» темі. З приводу цієї публікації Академія історії і культури євреїв України ім. Ш.Дубнова зверталася з відкритим листом до всіх органів влади. Відверто юдофобська позиція Стогнія наробила чимало галасу серед єврейських організацій та ізраїльських ЗМІ. Про це можна почитати тут чи приміром тут. Втім ЖОДНА державна установа (Секретаріат Президента, Кабінет міністрів, Генеральна прокуратура, СБУ) не вважала за потрібне відреагувати на звернення. Найоригінальніше ж повівся сам автор «полунички» про хасидів – пообіцяв вибачитися, а за день… передрукував статтю на власному сайті Kriminal TV. Ось як бачить ситуацію навколо хасидської теми ізраїльський політичний оглядач Ашер Рохбергер, цитую мовою оригіналу: «Если смотреть на это глазами израильтянина – все это кажется странным. Украина ведь стремится позиционировать себя как нормальное европейское государство, желает войти в НАТО и ЕС. Между Украиной и Израилем существуют неплохие взаимоотношения, и в последнее время всерьез обсуждается возможность введения безвизового режима между двумя странами. Но, к сожалению, данная статья явилась еще одним звеном в уже и так длинной цепочке разжигания новой волны антисемитизма на постсоветском пространстве». Уже зараз зрозуміло, що нинішня президентська кампанія стане чи не найбруднішою за всі часи Незалежності. Як і завжди, євреї обов’язково отримають свою частку бруду, причому від штабів УСІХ кандидатів. Лікувати від хронічної ксенофобії суспільство й себе ніхто не вважає за потрібне. Сил вистачає хіба що на нетривалу терапію – та й то під час коротких відвідин Єрусалима. Рудольф Мирський, професор Академії історії і культури євреїв ім. Шимона Дубнова, президент Львівської обласної єврейської общини