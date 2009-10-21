Безробіття не зростає, бо біржі праці «не бачать» селян?

Кількість безробітних в Україні зменшилася за рахунок дії дискримінаційного закону щодо селян, заявляють в Тернопільській обласній раді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української народної партії, на необхідності законодавчого врегулювання проблеми із обліком зайнятості сільського населення наполягає заступник голови Тернопільської обласної ради Олег БОБЕРСЬКИЙ. Зроблений ним аналіз статистичних даних за 9 місяців цього року дав підстави для звернення до парламентського комітету з питань соціальної політики.

«Якщо порівняти кількість осіб, зареєстрованих у центрах зайнятості, з жовтнем 2008 року, то кількість офіційних безробітних в області зменшилася на 35%, - каже О.БОБЕРСЬКИЙ. - В абсолютному виразі це 7,5 тисяч чоловік, що в умовах економічної кризи, коли, за неофіційними даними, у приватному секторі звільнено кожного третього, викликає природній подив». На переконання представника УНП, такі цифри - «це наслідок впровадження змін до законодавства про зайнятість, ініційованих урядом як антикризовий захід».

«Ще в січні Українська народна партія неодноразово наголошувала на шкідливості для населення так званих антикризових заходів в сфері зайнятості. Зокрема, законом від 25 грудня 2008 року було обмежено право селян, які є членами особистих селянських господарств (а простіше кажучи, власники присадибних ділянок), на отримання соціальної допомоги по безробіттю. Унаслідок цього більша частина селян області втратила єдину можливу в цей складний час державну допомогу. Наші спеціалісти вивчили проблему і подали пропозиції для її вирішення», - розповів заступник голови облради. Депутатами від УНП був підготовлений і зареєстрований законопроект, який ліквідує ці недоречності. Однак до цього часу парламент не спромігся його розглянути. Також свій проект розробив уряд. Навіть презентував його на всеукраїнській нараді сільських та селищних голів, але цим наразі і все закінчилося.

«Тим часом це далеко ще не все, - прогнозує О.БОБЕРСЬКИЙ. - Пік кількості незайнятих завжди припадав на зимові місяці. Так, у 2008 році кількість зареєстрованих «на біржі» коливалася в районі 30 тисяч осіб. Цього року ця цифра «обіцяє» впасти у 2 рази. А якщо подивитися на ці цифри в розрізі галузей, то найбільше падіння припадає на сільськогосподарський сектор та харчову промисловість. Власне, це ще раз підкреслює, що найбільше від законодавчих змін потерпають жителі сіл».

О.БОБЕРСЬКИЙ вважає: «Причини прийняття такого драконівського закону викликані не турботою про людей, а, по-перше, потребою зекономити кошти Фонду зайнятості; по-друге, щоби за рахунок західних і центральних областей, які переважно аграрні, не допустити соціальних вибухів на Сході України, де на промислових підприємствах насправді дуже високі темпи зростання безробіття. Й, нарешті, третє – щоб статистичні показники зайнятості дозволяли прорапортувати, що незважаючи на кризу, безробіття в Україні не зростає».

Довідка УНІАН. За інформацією Держкомстату, за січень-вересень кількість безробітних українців, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, зменшилася на 40% – до 558,7 тис. чоловік (на 1 січня 2009 року – 930 тис. чоловік).

За даними відділу статистики, моніторингу та прогнозування Тернопільського обласного центру зайнятості, в Тернопільській області на одне робоче місце претендують 8 осіб. Порівняно з початком року, коли на робоче місце претендували 27 осіб, цей показник зменшився більш як у 2,5 рази.

Станом на 1 жовтня 2009 року на обліку в центрах зайнятості Тернопілля перебувало 13,155 тис. безробітних, що на 19,738 тис. осіб менше, ніж на початку року. Зниження кількості зареєстрованих безробітних в обласному центрі зайнятості пояснюють, зокрема, введенням у дію Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення”, сезонними факторами (розширення обсягів робіт у сільському господарстві, сфері послуг та тимчасовий виїзд робочої сили на заробітки за межі області) та ін.

В Україні налічується 4,8 млн. селянських домогосподарств.

20 лютого 2009 року Тернопільська обласна рада вже закликала керівництво держави переглянути зміни до законів, внаслідок яких жителів сіл перестали реєструвати в центрах зайнятості. Облрада вимагала невідкладно ініціювати перегляд Верховною Радою України Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення”, який набув чинності з 13 січня 2009 року, у частині, що стосується членів особистих селянських господарств. “Прийняті зміни до законів України “Про зайнятість населення” та “Про особисте селянське господарство” стосовно членів особистих селянських господарств суперечать чистині 3 статті 22 Конституції України, яка гласить, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Крім того в оновленій редакції Закону України “Про особисте селянське господарство” законодавець безпідставно анулював другу частину статті 8, яка стверджує, що члени особистого селянського господарства належать до категорії зайнятого населення в разі, якщо розрахунковий місячний дохід на одного члена дорівнює або перевищує розмір мінімальної заробітної плати”, - наголошувалося у зверненні.