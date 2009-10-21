Верховна Рада взялася за свій квартирний фонд

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про деякі питання управління державним майном, що забезпечує діяльність Верховної Ради України”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 352 із 434 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даною постановою передбачено включення до числа службових 17 квартир у житлових будинках, які належать до державного майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України, і знаходяться на її балансі.

У пояснювальній записці зазначається, що реалізація постанови обумовлює виділення 2,44 млн. грн. з державного бюджету, у порядку внесення протягом поточного року змін до Закону «Про державний бюджет України на 2009 рік» для приведення житлових приміщень у відповідність вимогам Закону «Про статус народного депутата України».

Також сказано, що прийняття постанови “сприятиме створенню фонду передбаченого законодавством службового житла для надання народним депутатам України”.