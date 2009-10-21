Ющенко переконаний, що виборець не знайде альтернативи його політиці

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний у безальтернативності політики, яку він реалізує.

Про це він сказав сьогодні в інтерв’ю американській газеті «Уолл Стріт Джорнал», повідомляє Головна службі інформаційної політики Секретаріату Президента.

«Я переконаний: відповідь виборця, політичних сил, громадських ініціатив зводитиметься до одного – сьогодні альтернативи політиці Президента ЮЩЕНКА не існує», - сказав глава держави.

Президент підкреслив, що формування державницької нації можливе лише за умови подальшого демократичного розвитку України, а її становлення та консолідація є тривалим та складним процесом.

«Це стратегічно дуже важливо, тому що почуттю свободи потрібно вчитися. Це не те відчуття, яке з’являється у тебе відразу на другий день після декларації. Йдеться про те, що ти маєш відчути - ти громадянин, з тебе починається країна. А це ціла система цінностей, якій вчать не один рік», - вважає Президент.

Глава держави ще раз висловив переконання, що збереження незалежності України й незворотність наших демократичних перетворень сьогодні фактично тотожні поняття.

«Я сьогодні стверджую, що майбутнє незалежної України можливе тільки у рамках внутрішньої демократії», - сказав В.ЮЩЕНКО.