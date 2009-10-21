МЗС активізувало діалог з Грецією щодо визволення членів екіпажу «Аріани»

Міністерство закордонних справ України активізувало діалог з Грецією щодо визволення українських моряків – членів екіпажу судна «Аріана» з піратського полону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО.

«Стосовно «Аріани» ми надзвичайно активізували наш діалог з Грецією. Мною дані доручення нашому послу, і найближчим часом я буду мати можливість вас про це інформувати», - сказав він.

Міністр також повідомив, що найближчим часом МЗС України презентує програму, яка у комплексі вирішуватиме питання боротьби з піратством.

Як повідомляв УНІАН, балкер «Аріана» був захоплений піратами у ніч на 2 травня цього року. Володіє «Аріаною» зареєстрована на Мальті компанія «Тандела шипінг». У полоні в піратів перебуває екіпаж у складі 24 українців, жителів Одеської і Миколаївської областей. За звільнення судна пірати раніше вимагали 10 млн. дол.