Реалізація закону про підвищення соцстандартів призведе до масових скорочень

Народний депутат України, голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що реалізація в повному обсягу нового Закону «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати» призведе до ще більшої тінізації української економіки, масових скорочень робочих місць і гіперінфляції.

Про це йдеться в коментарі Н.КОРОРЛЕВСЬКОЇ, переданому УНІАН прес-службою депутата.

По-перше, відзначає парламентарій, внаслідок реалізації цього закону, фонд заробітної плати підприємств в цілому в країні збільшиться до 20%. «Це непосильне зростання навантаження для українського бізнесу, який перебуває й без того в скрутних умовах: відсутність оборотних коштів, недоступні кредити і зниження попиту на продукцію. Підприємствам невигідно буде приймати людей на роботу легально через необхідність виплати високих зарплат. Збільшиться кількість тих, хто працюватиме без оформлення, без запису в трудовій книжці, без соціального захисту. За існуючої недосконалості українського законодавства, більшість підприємств підуть у тінь, щоб вижити. Зарплати в конвертах, суми яких будуть нижчими за офіційні мінімуми, і безправ`я неоформлених працівників – прямий результат непродуманого ухвалення цього закону Верховною Радою. Частина підприємств будуть змушені закритися. Їх співробітники опиняться на вулиці», - прогнозує Н.КОРОЛЕВСЬКА.

По-друге, відзначає депутат, у бюджеті цього року, за оцінками експертів, необхідно додатково виділити близько 8 мільярдів гривень на реалізацію цього закону, а в наступному – не менш як 70. Як заявляє Н.КОРОЛЕВСЬКА, «ці гроші можна або надрукувати, що поверне нас в часів гіперінфляції 90-х, або провести масові звільнення серед працівників бюджетної сфери. Цього не можна допустити в жодному разі».

Загалом, на її думку, реалізація цього закону призведе до падіння реальних доходів українців. «За популістські передвиборчі обіцянки розплачуватимуться прості громадяни країни. Ті, хто і так зазнав серйозних збитків у результаті світової економічної кризи», - наголошує депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА погоджується з тим, що українці повинні бути максимально соціально захищені. «Але соціальний захист має бути реальним. Нам необхідно забезпечити адресну соціальну допомогу тим, хто цього потребує, що вже закладено в проекті бюджету на 2010 рік», - відзначає депутат.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Верховна Рада України прийняла закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати в 2010 році».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць у розмірі: з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законом встановлена мінімальна заробітна плата з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

Коментуючи прийняття цього закону, заступник міністра фінансів Владимир МАТВІЙЧУК заявив, що через збільшення мінімальної заробітної плати потрібно буде скоротити 45% працівників бюджетної сфери.

За його словами, підвищити мінімальну зарплату в умовах кризи можна лише завдяки скороченню працівників на підприємствах і здійсненню «зрівнялівки в оплаті праці». На думку В.МАТВІЙЧУКА, це призведе до банкрутства низки підприємств.

Уряд має намір рекомендувати Президентові ветувати цей закон про підвищення соціальних стандартів.