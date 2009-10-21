Уряд уніфікує безкоштовну видачу земельних актів на присадибні ділянки

Уряд планує уніфікувати безкоштовну видачу земельних актів на присадибні ділянки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

Як відзначила прем`єр-міністр, відповідні зміни планується внести сьогодні до урядової постанови №844.

“Тому що коли ми почали видавати акти, то зрозуміли, що люди розділяються на дві групи – на тих, хто може одержати безкоштовно акт, оформлений до 2002 року на таку ділянку, і тих, хто оформлював після 2002 року. Постановою буде введено абсолютно однакові умови для всіх громадян, які одержали цю земельну ділянку, як до 2002 року, так і після 2002 року. Тобто ми уніфікуємо безкоштовну видачу земельних актів”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також відзначила, що сьогодні на засіданні уряду планується заслуховувати питання про те, “як проходить ломка старих корупційних моделей щодо видачі актів на присадибні ділянки”. За словами глави уряду, зламати корупцію у цій системі дуже важко.

Вона також повідомила, що завтра о 10.30 відбудеться всеукраїнська селекторна нарада щодо організації видачі безкоштовних земельних актів на присадибні ділянки. На нараді планується участь глав облдержадміністрацій, представників Держкомзему, земельних кадастрових служб. «Хочу крок за кроком зламати чиновницький саботаж, який сьогодні спостерігається при видачі людям земельних актів, і я його абсолютно точно зламаю», - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою №844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України в 2009 році» від 5 серпня п.р. затвердив Порядок безкоштовного оформлення і видачі громадянам України в 2009 році державних актів на право власності на земельні ділянки. Уряд виділяє на видачу держактів 507 млн. грн.

При цьому Держкомзем підтвердив реалістичність введення спрощеної процедури видачі громадянам актів на землю, згідно з якою до кінця поточного року планується завершити видачу держактів під будівництво і обслуговування житлового будинку і споруд під індивідуальне селянське господарство в межах населеного пункту і садівництво.

За даними Держкомзему, на 13 жовтня п.р. в Україні безкоштовні державні акти на право власності на землю одержали 0,5% громадян, що звернулися із заявами про їх видачу.